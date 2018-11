Le pagelle del Palermo - Rajkovic decisivo, in ombra Nestorovski

Risultato finale: Hellas Verona-Palermo 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Brignoli 6 - Poco impegnato dall'Hellas durante tutto il corso della sfida, non può nulla sul tiro ravvicinato di Di Carmine nella prima frazione. Non compie alcuna parata nella ripresa.

Rispoli 6 - Comincia con il turbo, ara la corsia destra con una certa continuità. Nel contropiede del vantaggio dell'Hellas è leggermente in ritardo, negli ultimi venti minuti in campo rimane bloccato sulla linea difensiva. (Dal 61' Salvi 6 - Attento in fase di non possesso, si sgancia per attaccare lo spazio nel finale).

Bellusci 5,5 - Sulla rete di Di Carmine è uno dei responsabili, non si stacca da Rajkovic lasciando tutto libero l'attaccante dell'Hellas bravo a sfruttare l'occasione. Qualche minuto più tardi però è provvidenziale il suo intervento in scivolata su Crescenzi all'interno dell'area piccola.

Rajkovic 7 - Dalle sue parti la strada è sbarrata per gli attaccanti dell'Hellas, fa valere tutti i suoi centimetri nel gioco aereo nell'area di rigore avversaria. Terzo tempo a dir poco perfetto per il pari del Palermo.

Aleesami 5,5 - Tanta corsa lungo tutto l'out mancino, il norvegese dialoga spesso con Trajkovski servendogli anche un assist perfetto sprecato dal macedone. Paga qualche disattenzione sui numerosi contropiedi del Verona.

Falletti 5,5 - Comincia a destra, nella ripresa è a sinistra ma non convince appieno. Scambia bene in avvio con Rispoli, cala alla distanza. Nel secondo tempo la musica non cambia per l'ex Bologna.

Jajalo 5,5 - Se il Palermo nella fase centrale fatica è anche per demerito dell'esperto mediano, quando non gira stenta anche la formazione rosanero. Meglio nella prima parte della sfida.

Haas 6 - E' tra i corridori di questo Palermo, il primo a rincorrere gli avversari. Ha i mezzi per far bene, sbaglia però qualche semplice appoggio. Non fa il salto di qualità ma la prestazione rimane sufficiente.

Trajkovski 6,5 - L'anima offensiva del Palermo, tutti i pericoli nascono dal destro del dieci macedone. Va ad un passo dal vantaggio nel primo tempo, si guadagna e pennella il calcio d'angolo per la testa vincente di Rajkovic. (Dal 87' Embalo sv).

Nestorovski 5,5 - Non gli manca la voglia di far bene, suggerisce spesso il passaggio per i compagni ma non riesce ad incidere. Nessun tiro verso la porta di Silvestri, una rarità per il macedone. (Dal 79' Puscas sv).

Moreo 6,5 - Da premiare l'atteggiamento e lo spirito di sacrificio dell'ex attaccante del Venezia, si muove lungo tutto il fronte d'attacco per mettere in difficoltà Caracciolo e compagni. Calcia poco in porta ma è utile per ogni allenatore.