Le pagelle del Parma - Attacco spento, centrocampo contratto

Risultato finale: Pro Vercelli-Parma 1-0

Frattali 6 - Sorpreso dal tap-in ravvicinato di Castiglia: una zuccata beffarda che si deposita in fondo al sacco. Per il resto, poche noie: alcuni rammendi agevoli, mai costretto agli straordinari.

Mazzocchi s.v. - Dopo appena quattordici minuti, è costretto ad arrendersi ad un fastidio muscolare. Lo rileva Dezi. (Dal 17' Dezi 5 - Combina poco dopo l'ingresso in campo).

Iacoponi 6 - Sorveglia con attenzione il trio piemontese, commettendo di rado errori in interdizione. Movimenti complessivamente corretti, non ha responsabilità dirette sul gol-vittoria di Castiglia.

Sierralta 5,5 - Disimpegni spesso efficaci nel gioco aereo. Reattività rivedibile sull'incornata vincente di Castiglia. Indecisione che pesa, al netto del risultato finale.

Gagliolo 5 - Allo scadere fallisce il pari, con uno scellerato diagonale di mancino che si perde a lato. Pochi grattacapi in copertura, potrebbe (e dovrebbe) osare di più in fase d'appoggio.

Gazzola 5 - Arretra il raggio d'azione dopo l'ingresso forzato di Dezi. Disorientato, perde le distanze e non riesce ad imprimere il suo sigillo, nella fattispecie quando sono i compagni a manovrare.

Vacca 5 - Da play basso, fatica a smistare in mezzo al campo. Sonnecchiante in palleggio, si fa sovente scippare il pallone, tradito dall'eccessiva superficialità. A fasi alterne, in rottura.

Barillà 5 - Mai una serpentina in incursione. Prova a sopperire con un pressing generoso, anche se gli avversari gli sgusciano via più del lecito. Inconsistente, in entrambe le fasi.

Siligardi 5 - Finisce spesso per imbottigliarsi a destra, privo di soluzioni che gli permettano di convergere verso il centro. Un paio di squilli che sorvolano il montante alto, perde di vista alla distanza Calaiò e Baraye. (Dal 61' Ciciretti 6,5 - Entra in campo con personalità, colpisce anche un legno).

Calaiò 5 - Pare ingabbiato tra le intricate maglie biancocrociate. Lavoro di sponda che non decolla, così come il dialogo con i compagni di ventura. Sfiora il pari nel recupero.

Baraye 5 - Staticità eccessiva, che s'accoda all'esasperante monotematicità del trio d'attacco emiliano. Un tiro-cross velenoso, respinto con i piedi da Pigliacelli. Esce dal campo al sessantanovesimo. (Dal 69' Ceravolo 6 - Colpisce il montante alto con un morbido sombrero).