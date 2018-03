Le pagelle del Parma - Baraye mossa indovinata, Gazzola da rivedere

Risultato finale: Pescara-Parma 1-4

Frattali 6,5 - Primo tempo da spettatore non pagante. Intervento dal peso specifico enorme invece nella ripresa, sul minimo vantaggio ducale.

Gazzola 5,5 - Inizia benino, ma si fa beffare ingenuamente da Bunino sul gol pescarese. Peccato, perché sporca un po' la consistenza difensiva, che è una delle qualità migliori di questo Parma.

Iacoponi 6,5 - Gara di enorme affidabilità: giusto un paio di lanci sono da dimenticare, ma per il resto non lascia passare nulla.

Lucarelli 6,5 - Prova senza affanni, va anche vicino al gol con un colpo di testa che sbatte sulla traversa. Dal 76' Di Cesare sv.

Gagliolo 7 - Grande presenza fisica e precisa in difesa a cui vanno aggiunti il gol, di rapina, ed un paio di cross davvero niente male, che non fanno certo parte del suo repertorio.

Dezi 7 - Coi suoi inserimenti è sempre pericolosissimo, va vicino al gol e alla fine trova un assist superbo dopo un'azione insistita.

Munari 6,5 - Fa quello che la situazione richiede, non essendo un regista di ruolo. La palla transita pulita in mezzo e viaggia orizzontale con pochi tocchi e rifiniture.

Scavone 7 - Grande prova di spessore in mezzo, con l'aggiunta del gol. Con gli inserimenti in area suoi e di Dezi, il Parma diventa pericolosissimo.

Insigne 6 - Corre tanto e bene, ma sbaglia troppo in fase di rifinitura, che si tratti di tiri o assist. Pregevole però l'uno-due con Dezi in occasione del poker. Dall'85' Frediani sv.

Calaiò 7 - Anticipa Coda e insacca il gol del vantaggio alla prima palla buona, poi scodella il raddoppio per Dezi, che è anticipato di un soffio. Dal 68' Ceravolo 7,5 - Pronti, via: come entra segna e spacca il match. Il gol al primo pallone toccato vale mezzo voto in più. Da non dimenticare che entra in tutte le azioni delle reti del Parma nella ripresa.

Baraye 7,5 - Da un suo guizzo arriva l'assist per il vantaggio ducale. L'inspiegabile fallaccio con cui rischia il rosso non ne macchia la prestazione, perché poco dopo arriva anche il secondo assist. Se mandi due volte il centravanti in porta, sei il migliore in campo. E pensare che non doveva neanche giocare!