Le pagelle del Parma - Barillà decisivo, Di Gaudio un fattore

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Frattali 6 - Attento nelle poche conclusioni che gli arrivano, sicuro in tutte le uscite.

Gazzola 6,5 - Soffre poco le avanzate del Carpi dalla sua parte, è costretto dalle contingenze a posizionarsi come mezzala destra e se la cava bene anche lì.

Iacoponi 6,5 - Lascia pochi spazi in mezzo all'area agli avversari. Preciso e attento, prende per mano la difesa dopo l'uscita di Lucarelli.

Lucarelli 6 - Difende bene, con attenzione e mestiere, ma lascia presto per infortunio. Dal 30' Sierralta 6 - Da affinare lo stile, ma risulta perlopiù efficace.

Gagliolo 5,5 - Un po' in difficoltà al cospetto di Jelenic, anche a causa di un paio di disimpegni errati. E' parso un po' stanco rispetto alle ultime uscite.

Munari 6,5 - Quantità e anche qualità a centrocampo. Sempre pronto a fermare le avanzate offensive e dare una mano alla manovra. Esce a cinque minuti dalla fine in barella.

Vacca 6,5 - Buon primo tempo, sempre in pressione sugli avversari e pronto a iniziare l'azione offensiva. Anche lui si arrende a un infortunio. Dal 58' Mazzocchi 5,5 - Entra in una fase delicata della gara, e concede un po' troppo dalla sua parte.

Barillà 7,5 - Oggi veste i panni del goleador: ne fa due, che sono fondamentali a condurre il Parma alla vittoria e al secondo posto in classifica.

Di Gaudio 7 - Un fattore nel primo tempo, quando fa letteralmente ammattire Pachonik e Brosco. Suo anche l'assist per il gol del vantaggio di Barillà. Nella ripresa si vede meno. Dal 66' Anastasio 6 - Entra in un momento difficile e dà una mano alla fase difensiva.

Calaiò 6 - Oggi un po' appannato in zona gol, ma il suo encomio in fase di non possesso è da premiare per abnegazione e attitudine al sacrificio.

Siligardi 6 - Anche lui, come Calaiò, fa una partita di grande sacrificio. I suoi movimenti comunque mettono in difficoltà i difensori del Carpi, soprattutto nel primo tempo.