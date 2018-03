Le pagelle del Parma - Calaiò cambia la partita, Vacca un fantasma

Risultato finale: Parma-Foggia 3-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Frattali 5,5 - Non troppo impiegato, può forse fare un po' di più sulla rete del Foggia e in un paio di altri tiri dalla distanza.

Gagliolo 5,5 - Ha pochi impegni in difesa, si fa vedere molto sulla fascia sinistra ma sbaglia quasi tutti i cross che effettua.

Lucarelli 5,5 - Qualche lancio inutile di troppo che non porta a nulla. Resta attento nella lotta con Mazzeo e Nicastro. Dal 78' Anastasio 6,5 - Entra bene in partita, mettendo al centro un paio di cross interessanti. Suo il cambio di gioco che porta poi alle rete del definitivo 3-1.

Di Cesare 6 - Tiene più lontano possibile gli attaccanti avversari dalla porta. Difficile chiedergli anche l'impostazione.

Gazzola 5,5 - Non troppo ficcante in fase di affondo, in difesa non soffre comunque più di tanto.

Scavone 5,5 - Prova a correre dietro a tutti ma è spesso troppo confusionario. Non molto presente in fase offensiva, quando l'inserimento è una delle sue specialità.

Vacca 5 - Decide sempre di giocare facile verso i compagni vicini, senza mai rischiare nulla. Perde qualche pallone di troppo. Dal 63' Baraye 6,5 - Aggiunge qualità alle azioni offensive del Parma. Negli ultimi metri trova sempre le soluzioni giuste per creare pericoli alla porta avversaria.

Dezi 5,5 - Sbaglia un paio di ghiotte occasioni sotto porta, inoltre non è tra i migliori quando si tratta di contenere.

Di Gaudio 5 - Prova a creare qualcosa di pericoloso nei primi 45 minuti ma pecca di concretezza. Dal 46' Calaiò 7,5 - Entra e cambia la gara, rivelandosi sempre il più pericoloso in area avversaria. Segna il gol importantissimo del momentaneo pari e viene coinvolto anche negli altri due.

Ceravolo 6,5 - Ha il merito di costringere Loiacono al rosso, ma è un primo tempo di sofferenza. Nella ripresa, con Calaiò al fianco, cresce e nel finale trova il gol personale.

Siligardi 6,5 - Gara da insufficienza fino al gol, che ribalta il risultato e risulta decisivo ai fini del match.