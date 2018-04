Le pagelle del Parma - Calaiò una certezza, Gagliolo salva un gol

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Frattali 6 - Inoperoso nel primo tempo, può poco in occasione dei gol subiti, ma è bravo e sicuro nelle altre parate che compie.

Gagliolo 7 - Sempre attento, concede molto poco ai suoi rivali. In particolare, sul finire del primo tempo è decisivo nel salvare un gol su Nestorovski. Dall'87' Di Cesare sv.

Lucarelli 6 - Fa una sponda importante sul primo - e discusso - gol di Calaiò. In difesa se la cava con l'esperienza, ma non è perfetto in occasione del gol di Rajkovic.

Iacoponi 6,5 - Grande attenzione e un paio di chiusure eccellenti sopratutto nella prima parte di gioco.

Gazzola 6 - Bel duello con Aleesami, in cui resiste abbastanza bene alle sgroppate del norvegese. Poi soffre con tutta la squadra, ma tiene duro.

Dezi 7 - Corre per tutto il centrocampo con grande voglia di non concedere nulla. Quando ha un po' di spazio in più davanti a sé manda in porta un paio di compagni. Devastante in fase offensiva e decisivo sul 3-0 con l'assist per Calaiò.

Munari 7 - Regge benissimo il centrocampo: bravo a rompere e far ripartire con precisione. Si guadagna anche il rigore del 2-0, fondamentale per la vittoria degli emiliani. Soffre molto nella prima metà della ripresa, ma reagisce e ne esce bene, con un buon finale di gara.

Scavone 6 - Tanta corsa e sostanza, ma anche diversi errori di misura per lui, in particolare nel primo tempo. Nel finale chiude su un tiro a botta sicura di Rispoli: un salvataggio importante.

Di Gaudio 6 - Si danna tantissimo sulla sinistra, dove mette in difficoltà i dirimpettai palermitani, ma poi non è troppo concreto. Bravissimo invece a dare il via all'azione del terzo gol di Calaiò. Dal 71' Anastasio 6 - Per la verità non entra benissimo in partita, sprecando banalmente un contropiede, ma poi cresce e aiuta la squadra nel finale.

Calaiò 8 - Il fattore del match. La sua tripletta fa semplicemente la differenza e rilancia le ambizioni di promozione diretta del Parma. Glaciale, sia dal dischetto che in area di rigore.

Siligardi 6,5 - Dà l'idea di essere in palla: quando il Parma attacca, partecipa sempre alle azioni offensive dei suoi, dando molti grattacapi alla difesa ospite. Poi esce per dar spazio a forze più fresche. Dal 62' Insigne 6 - Entra bene in partita, portando ottimi recuperi difensivi e rendendosi pericoloso in contropiede.