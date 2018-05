Le pagelle del Parma - Ceravolo c'è, la difesa crolla nel finale

Risultato finale: Cesena-Parma 2-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Frattali 6 - Gara senza macchia, non può assolutamente nulla sui due tiri di Moncini.

Gazzola 5,5 - Lento, mai incisivo, anche se difensivamente non soffre granché. Sembra in debito di fiato dopo tantissime partite da titolare.

Iacoponi 6,5 - Gara da incorniciare: anticipi, letture e coperture preventive, tutto molto bello. Nel finale partecipa al naufragio generale.

Di Cesare 5,5 - Moncini lo fa impazzire dopo ottanta minuti di perfezione e anche più. Sono suoi due salvataggi alla disperata che salvano il risultato.

Gagliolo 5,5 - Poco mobile, poco attento, poco in partita. E, nel finale, si mangia un 2-2 facile facile.

Dezi 6 - Dei tre centrocampisti del Parma è "quello pericoloso": va un paio di volte al tiro ma mai con l'incisività giusta per fare gol.

Scavone 5,5 - Non a suo agio nel ruolo di regista. Dopo la buona prova di Terni non si ripete, anzi pecca di personalità. Nel finale cerca di non far perdere la testa ai compagni.

Barillà 6,5 - Non buono il suo approccio alla partita, con un paio di palloni persi gratuiti nei primi 20 minuti. Ma col passare del tempo sembra sempre più a suo agio e va anche due volte vicino al gol.

Ciciretti 6,5 - La condizione è in crescita e si vede: mostra tante buone cose ma gli manca il passaggio decisivo. Anzi lo realizza su calcio d'angolo servendo a Ceravolo/Fedele la palla dell'1-0. Dal 68' Insigne 5,5 - Entra come un fulmine nella gara: colpisce a botta sicura ma il palo gli nega il gol della vittoria. Perde la testa nel finale: prima un suo controllo sbagliato propizia l'1-1 di Moncini, poi si prende un giallo gratuito che gli farà saltare il Bari.

Ceravolo 6,5 - Sfrutta al massimo l'unica vera occasione che la difesa del Cesena gli concede. D'Aversa lo conferma rischiando parecchio e lui lo ripaga in pieno anche se la paternità del gol va ancora certificata. Dall'80' Calaiò sv.

Di Gaudio 6 - Altra buona prova per l'esterno palermitano che non sa però essere incisivo come gli era capitato contro la Ternana. Donkor ci metto una mezz'oretta ma gli prende le misure. Dal 72' Frediani 5 - Calaiò gli apparecchia la palla del 2-0, la spedisce alta.