Le pagelle del Parma - Ceravolo un fattore, Anastasio in sofferenza

Risultato finale: Parma-Ternana 2-0

Frattali 6,5 - Nel complesso non ha molto lavoro da svolgere, ma compie una bellissima parata su Piovaccari, ed è attento sui tiri da fuori.

Gazzola 6,5 - Difende con ordine, quando attacca lo fa con una certa pericolosità e continuità.

Iacoponi 6,5 - Precisione, presenza fisica e ottima personalità: una sicurezza per la difesa del Parma. Si conferma uno dei centrali più affidabili della Serie B.

Di Cesare 6,5 - Torna dall'infortunio con una bella prova, condita da ottimi anticipi e da una prova difensiva senza macchie. Dall'83' Sierralta sv.

Anastasio 5,5 - Timido e un po' impacciato in entrambe le fasi, con qualche errore evitabile. Soffre forse la pressione per il debutto da titolare.

Dezi 6,5 - Geometrie e corsa al servizio della squadra. Costruisce e aiuta il Parma a giganteggiare a centrocampo, grazie all'ottima prova in entrambe le fasi.

Scavone 6 - Molto bene in un ruolo non propriamente suo: si cala bene nei panni del regista, pur con le sue caratteristiche, e lavora bene tra i reparti.

Barillà 6,5 - Soliti polmoni, appoggia l'azione offensiva e propizia il vantaggio, sfiorando anche il tris. Probabilmente è uno degli uomini più in forma del Parma.

Ciciretti 6 - Qualche buono spunto, ma può essere più concreto. La forma sta pian piano migliorando, ma ancora non è al top e si vede. Dal 78' Insigne 6 - Pochi minuti per mettersi in mostra, ma gli bastano per sfiorare il gol con un gran tiro a giro.

Ceravolo 7,5 - Gol dell'ex e assist per la Belva, che mai come questa volta tiene fede al suo soprannome, fornendo una prestazione maiuscola. Potenza e tecnica al servizio della squadra. Dal 69' Calaiò 6 - Tiene alta la squadra con la solita esperienza, utilissima nell'ultima fase del match.

Di Gaudio 7 - Fa il diavolo a quattro nel primo tempo, creando grossi problemi a Vitiello e mettendo il sigillo sulla vittoria con il gol del 2-0.