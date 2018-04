Le pagelle del Parma - Di Gaudio un fattore, difesa perfetta

Risultato finale: Parma-Frosinone 2-0

Frattali 6,5 - Gli arrivano tante conclusioni da lontano, ma blocca sempre il pallone e dà sicurezza alla difesa.

Gagliolo 6,5 - Non concede nulla dietro e talvolta appoggia anche alcune azioni in attacco. Bene anche quando torna nel suo ruolo naturale di centrale.

Di Cesare 7 - Attento a tutti i palloni che arrivano in area di rigore. Prova maiuscola, in cui è sempre preciso negli anticipi. Dal 68' Anastasio 6 - Aiuta la squadra nel finale, dalle sue parti ha pochi problemi.

Iacoponi 7 - Insieme a Di Cesare, compone una coppia che oggi è inossidabile.

Gazzola 6,5 - Solida prova sia in fase difensiva che di spinta. Cliente scomodo per i suoi dirimpettai.

Dezi 6 - Parte bene con dinamismo e qualche passaggio interessante, ma è sfortunato visto che un infortunio lo costringe a lasciare il campo. Dal 33' Vacca 6,5 - Molto aggressivo, rischia poco e recupera vari palloni. Peccato per il giallo nel finale, piuttosto evitabile.

Munari 7 - Grande prova di quantità e qualità, molto bene anche quando aiuta in fase offensiva e crea problemi ai difensori avversari.

Barillà 6,5 - Piede non educatissimo, ma la sua quantità è fondamentale nel dare equilibrio alla squadra. Non fa rimpiangere Scavone, uno dei fedelissimi di D'Aversa.

Di Gaudio 7,5 - Un primo tempo da campione: si procura un rigore e realizza la doppietta decisiva. La ripresa è ordinaria amministrazione. Dal 82' Lucarelli 6 - Pochi minuti, ma tanta autorità nel respingere gli ultimi assalti del Frosinone.

Calaiò 6 - E' vero che sbaglia un rigore, ma è un errore che non inficia il risultato finale. Magari non è pericolosissimo, ma si dimostra fondamentale per la manovra offensiva e per liberare gli esterni.

Siligardi 7 - Sempre nel vivo del gioco, tiene alta la pericolosità degli emiliani. L'assist per il raddoppio di Di Gaudio è da stropicciarsi gli occhi.