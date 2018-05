Le pagelle del Parma - Gagliolo decisivo, Ceravolo si sacrifica

Risultato finale: Parma-Bari 1-0

Frattali 7 - Molto sicuro sia tra i pali sia nei tentativi dalla distanza. Sfodera interventi importanti ed è addirittura miracoloso nel finale, quando dopo il palo di Nenè toglie il pallone ad altri giocatori avversari.

Gazzola 6 - Partita attenta, anche se non sempre si intende con Ciciretti su quella fascia. Aiuta la squadra quando è in sofferenza.

Iacoponi 6,5 - Tra i migliori dei suoi: molto attento, si fa segnalare per anticipi importanti e senso della posizione. Con l'assenza di Lucarelli, è lui ad avere le chiavi della difesa crociata.

Sierralta 6,5 - Il suo stile non è sempre perfetto, ma è efficace. Sulle palle alte è quasi insuperabile.

Gagliolo 7 - Gara di grande sacrificio, in particolare nel secondo tempo quando su quel binario va un po' in difficoltà. Il suo gol però è troppo importante, e fa lievitare sensibilmente il voto.

Barillà 6,5 - Molto bene in fase di non possesso. Accompagna spesso l'azione offensiva, anche se i piedi non sono sempre eccellenti.

Scavone 6 - Davanti alla difesa non è il suo ruolo e si vede, ma si sacrifica piuttosto bene, riuscendo in parte a limitare gli avversari. Dall'80' Anastasio sv.

Dezi 6,5 - Non è sempre impeccabile in fase difensiva, ma molti palloni passano dai suoi piedi. Suo l'assist per il gol decisivo di Gagliolo.

Ciciretti 6 - Lampi di classe: dimostra una buona intesa con Ceravolo, ma deve ancora crescere. Qualche pallone perso di troppo.

Ceravolo 6 - Partita di grande sacrificio. Non entra benissimo in partita, finendo sovente in fuorigioco, ma sgomitando aiuta a creare occasioni per i suoi. Si procura anche il fallo che porta all'espulsione di Empereur. Dall'86' Calaiò sv.

Di Gaudio 6 - Nel primo tempo resta in disparte, anche se apre buoni corridoi per Barillà. Va vicinissimo al gol nella ripresa. Dal 69' Scozzarella 6 - Torna dopo un lungo stop e aiuta la squadra con buona personalità.