Le pagelle del Parma - Iacoponi giganteggia, l'attacco non incide

Frattali 6 - La difesa lo protegge bene, è attento nei tentativi avversari da lontano. Ammonizione gratuita, ma non pesa.

Gazzola 6,5 - Molto attento in fase difensiva, sempre presente quando il Parma attacca da destra. Mette al centro diversi cross interessanti non sfruttati a dovere dai compagni.

Iacoponi 6,5 - Attento nelle situazioni in mezzo all'area: i palloni in difesa sono quasi tutti suoi.



Lucarelli 6 - In area gli avversari non entrano mai, ed è anche merito suo. Tiene la posizione con esperienza. Ammonito in seguito ad una ingenuità: era il male minore.

Gagliolo 6 - Soffre poco le avanzate del Cittadella, recupera qualche buon pallone. Attacca meno delle ultime uscite ma è sempre presente nel possesso palla crociato.

Barillà 6 - Ha un paio di fiammate che avrebbe potuto sfruttare meglio. Abbastanza bene in fase di non possesso.

Vacca 6 - Non inventa molto, ma fa un grande lavoro in fase difensiva e di contenimento. Dal 75' Dezi 6 - Entra con la grinta giusta ma risulta un po' confusionario. Bene in fase di verticalizzazione.

Munari 6,5 - Onnipresente a centrocampo, dove lotta, recupera palloni e offre qualche pallone interessante. Fallisce però un'ottima occasione per segnare.

Insigne 6 - Quando i compagni lo lanciano in profondità diventa molto pericoloso. Ha un paio di occasioni per trovare il gol ma è poco preciso. Dal 67' Ciciretti 5 - Compie un paio di buone giocate, quando ha la palla al piede crea una certa apprensione. Da fermo, però, è semplicemente disastroso (un angolo corto e una punizione in tribuna).

Calaiò 5,5 - Lotta come un leone contro tutti, vince tanti duelli ma arriva poco lucido negli ultimi metri. Spreca almeno tre ottime occasioni per portare in vantaggio la propria squadra.

Di Gaudio 6 - Meno pericoloso rispetto alle ultime uscite, a inizio ripresa si vede parare un tiro a botta sicura. Dal 71' Baraye 5,5 - Entra ma non incide, perde qualche pallone di troppo e non aggiunge molto al match.