Le pagelle del Perugia – Colombatto non brilla, Diamanti predica nel deserto

Risultato finale: Venezia-Perugia 3-0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leali 5.5 - Compie due ottimi interventi, evitando un passivo più pesante. Peccato per le troppe indecisioni, soprattutto sulle palle inattive e sulle uscite.

Volta 6 - Un paio di buoni interventi, anche se fatica molto a tenere la linea difensiva.

Del Prete 6.5 - L’esperienza si vede e diventa pesante in alcune chiusure. È il migliore in fase difensiva, non sbaglia quasi nulla.

Magnani 5.5 - Inizia molto bene e compie qualche buona chiusura. Nel secondo tempo compie alcune scelte davvero poco comprensibili. (Dall’86’ Belmonte s.v.).

Buonaiuto 6.5 - Uno dei migliori in campo, è sempre in area avversaria. Sbaglia qualche occasione, ma è quello più reattivo.

Bianco 6 - Un paio di buone giocate nel secondo tempo, quando trova spazio prova sempre l’inserimento. (Dal 72’ Terrani 6 - Ha un buon impatto, nel finale colpisce anche il palo).

Colombatto 5 - Sbaglia diverse giocate, soprattutto in fase offensiva. Abbandona il campo all’inizio del secondo tempo, non brilla come sa fare. (Dal 46’ Gustafson 5.5 - Non incide come dovrebbe, sbaglia diverse aperture).

Diamanti 6 - Bene nel primo tempo, nella prima parte di gara è il più pericoloso. Predica nel deserto, nel secondo tempo cala.

Pajac 5.5 - Un paio di buone giocate nella ripresa, ma per il resto del match non incide troppo. Gli esterni del Venezia lo tengono in scacco.

Di Carmine 5 - Poche iniziative, dopo un paio di inserimenti si vede davvero poco. È mancato nel momento più importante della stagione.

Cerri 5.5 - Ci prova in un paio di occasioni, ma trova un ottimo Audero. Poi sbaglia diverse verticalizzazioni, in un momento chiave del campionato.