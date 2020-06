Le pagelle del Perugia - Bene Nicolussi Caviglia e Di Chiara

vedi letture

Risultato finale: Ascoli-Perugia 0-1

Vicario 6,5 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali.

Rosi 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Sgarbi 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo, prendendo pure il palo. Una delle migliori gare della stagione.

Angella 6 - Guida il reparto con relativa tranquillità.

Mazzocchi 6 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco. (dall'80' Benzar s.v. - )

Falzerano 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni. (dal 90' Kouan s.v. - )

Carraro 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Nicolussi Caviglia 7 - Il calciatore, prodotto del vivaio juventino, è da seguire. Oggi ha segnato dopo un errore vistoso, ma promette bene.

Di Chiara 6.5 - Diligente sulla fascia, appena può si lancia e mette cross interessanti.

Buonaiuto 6 - Ci prova, tanto movimento, non sembra utile, ma mette in apprensione la difesa avversaria. (dal 56' Iemmello 6.5 - Non segna, ma il suo assist è decisivo per il gol di Nicolussi Caviglia, spezzone di gara incisivo).

Falcinelli 5.5 - Non è ancora al massimo della condizione, può far meglio. (dall'80' Melchiorri s.v. - )