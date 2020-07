Le pagelle del Perugia - Buonaiuto, entra e spacca la partita. Mazzocchi inesauribile a destra

Risultato finale: Pescara-Perugia 2-2

Vicario 7 - Subisce si due gol, entrambi imparabili specie la rasoiata di Galano dalla distanza. Nel momento migliore del Pescara compie interventi da urlo, il migliore della serata quello con la mano di richiamo su Pucciarelli.

Rosi 6 - Ormai si è riciclato difensore centrale il capitano del Perugia, dalla sua parte prova a metterci qualche pezza in più soprattutto nella prima parte di match. Poi prende le misure a Pucciarelli.

Rajkovic 5,5 - Duella fin dal primo minuto con Maniero, al secondo fallo nasce la punizione che porta al gol di Galano. Gioca fasciato e finisce anche ammonito dopo l'ennesima lotta con l'attaccante del Pescara, non ha vita facile.

Falasco 6 - Non perfetto in occasione del raddoppio del Pescara, non si aspetta la mancata marcatura di Di Chiara. Per il resto è uno dei primi ad accompagnare anche l'azione offensiva dalle retrovie.

Mazzocchi 7 - Senza alcun dubbio uno dei migliori in campo della sfida dell'Adriatico. Un motorino inesauribile lungo la corsia destra, spinge forte sull'acceleratore e le due reti del Perugia nascono proprio dalla sua fascia. Per poco propizia l'autogol di Crecco, esce sfinito. (Dal 68' Kouan 6 - Prova a spingere nel finale ma non quanto il compagno sostituito).

Dragomir 5,5 - Viene schierato titolare ma non entra benissimo in partita, risucchiato in mezzo al campo dal Pescara e non gioca pochissimi palloni. Dopo il gol di Maniero viene sacrificato da Cosmi. (Dal 28' Buonaiuto 7 - Al secondo gol del Pescara, Cosmi manda in campo lui che stravolge l'incontro. Si piazza alle spalle delle due punte, non da punti di riferimento e sigla anche la rete del pareggio. Meglio di così).

Carraro 6 - Si divora incredibilmente un gol nella prima parte di gara, da pochi metri cambia alto. Con il cambio di modulo aumenta il livello della sua prestazione, c'è anche il suo zampino sul gol di Iemmello.

Nicolussi 6 - Uno dei più richiamato da Serse Cosmi prima della rimonta, mostra come sempre buone qualità in mezzo al campo e si incarica delle battute dei calci piazzati.

Di Chiara 5 - Non parte benissimo, qualche errore soprattutto in fase difensiva. Nell'azione del raddoppio di Maniero si dimentica completamente dell'attaccante del Pescara che insacca.

Melchiorri 6 - Si sacrifica l'attaccante ed ex della sfida, fa a sportellate con Drudi per tutto il corso dell'incontro. Soltanto nella parte finale della gara ha l'occasione per andare in gol, sfiorato.

Iemmello 6,5 - Nuovamente il bomber. Mancava il suo nome nell'elenco dei marcatori per il Perugia, il capocannoniere della Serie B sembrava inceppato negli ultimi tempi. Primo gol su azione del 2020 e per poco non sfiora la doppietta.