Le pagelle del Perugia - Buonaiuto incontenibile, Iemmello ok al fotofinish

Vicario 6 - Spettatore non pagante per quasi tutta la partita, salva la propria porta in pieno recupero con un buon intervento su Manuel De Luca.

Rosi 6 - Prestazione positiva per oltre ottanta minuti, poi si fa prendere dal nervosismo (anche giustificato, se vogliamo) e causa l'espulsione di Giuseppe De Luca, prendendosi in questa situazione solo il giallo per una evidente gomitata alla schiena rifilata allo stesso avversario.

Gyömbér 6.5 - Dalle sue parti, non si passa. Saracinesca della difesa del Perugia, partita molto ben giocata dal difensore centrale della nazionale slovacca.

Sgarbi 6 - Qualche volta è impreciso, ma il suo livello sale col passare dei minuti e termina la gara in totale controllo della situazione.

Di Chiara 6.5 - Padrone assoluto della corsia di sinistra, nella prima metà di gara fa vedere anche le due doti atletiche per poi accasarsi nella ripresa, pur convincendo.

Falzerano 6 - Si divora un gol incredibile, da due passi, sul passaggio corto di Iemmello. In pieno recupero, però, rimedia parzialmente a questo errore servendo proprio al compagno l'assist per il definitivo 2-0.

Carraro 6 - Classico lavoro "sottotraccia" per il centrale biancorosso.

Nicolussi 6.5 - Molto vicino al gol nei minuti finali, il giovane di scuola Juventus dimostra di essere in continuo miglioramento. Alterna al meglio le due fasi, "rischiando" di prendersi la scena anche in attacco.

Buonaiuto 7 - Manda fuori giri la difesa avversaria in almeno cinque circostanze, sfiorando in altrettante occasioni la rete: micidiale col destro a giro, abilissimo ad accentrarsi ma sfortunato vista la prova strepitosa del portiere avversario Contini. (Dal 73' Mazzocchi 6 - Ci mette veramente poco ad entrare in partita. Bravo!)

Capone 6.5 - Al 30', su sponda di Iemmello, va ad un passo dall'1-0. Ad inizio ripresa, mette la firma sulla marcatura che spalanca la strada verso la vittoria al Perugia. Sempre propositivo, come i compagni di reparto. (Dal 79' Falcinelli s.v.)

Iemmello 6.5 - Una partita di sofferenza per il capocannoniere del torneo, che si vede negare più volte la gioia del gol ma riesce, in extremis, a trovare il sigillo numero 14. C'è tanta intesa con Buonaiuto e Capone, lo schieramento scelto da Oddo funziona sempre meglio. (Dal 90+6' Konate s.v.)