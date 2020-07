Le pagelle del Perugia - Di Chiara inventa e si fa male, attacco in difficoltà

Risultato finale: Perugia-Cremonese 0-0

Vicario 7 - Osserva da lontano la prima prodezza di Ravaglia, e lo emula con un intervento di puro istinto sul colpo di testa di Parigini. Poco più tardi è indeciso su un destro non irresistibile di Ciofani, che per sua fortuna non ha conseguenze. Conto aperto con Mogos, ma ai punti stravince lui.

Gyomber 6,5 - Puntuale nelle chiusure e nelle letture per l'intera durata del match. È abile soprattutto a tamponare gli inserimenti piuttosto fastidiosi di Arini, oltre a gestire senza troppi patemi le palle alte.

Angella 6,5 - Si allinea al gran lavoro svolto da Gyomber e Falasco, e anche lui si disimpegna molto bene in quasi tutte le situazioni in cui è chiamato in causa. Difesa a tenuta stagna, questa sera, e lui ha la sua fetta di meriti.

Falasco 6,5 - Interpreta molto bene il ruolo di terzo centrale, abbinando l'attenzione che mette in ogni rammendo a qualche percussione in avanti. Con una di queste fa ammonire Valzania, che lo stende con un body-check.

Mazzocchi 5,5 - Sembra quasi l'anello debole della folta mediana schierata da Cosmi: davanti non produce granché, e in difesa va un po' in sofferenza quando il dirimpettaio alza il tiro. Serata non indimenticabile.

Falzerano 6,5 - Un rientro prezioso per Cosmi, che s'affida subito a lui sul centro-destra. Ed è una scelta che paga, quantomeno in termini di energie e vivacità. Il serbatoio si svuota in fretta, e lui rientra alla base in avvio di ripresa. (Dal 49' Buonaiuto 5,5 - Entra con buon piglio, ma si perde piuttosto in fretta).

Carraro 6 - Da vertice basso guida la squadra e garantisce copertura nelle fasi più delicate, senza prendersi licenze che non gli competono. Nel finale esce un po' dai ranghi e cerca anche la conclusione, impegnando seriamente Ravaglia.

Nicolussi 6 - Nella conduzione del pallone è tra i più raffinati in squadra. Tatticamente fa ciò che gli compete, senza aggiungere granché. Sufficienza un po' striminzita.

Di Chiara 7 - Esordisce con una giocata da capogiro: elastico rivisitato su Mogos, che resta attonito, e spiovente perfetto per Falcinelli, che sbatte su Ravaglia. Ci riprova su punizione, facendo passare astutamente il pallone sotto la barriera, ma il numero uno della Cremo non abbocca e mette in corner. Dopo il cinquantesimo alza bandiera bianca per un guaio muscolare. (Dal 56' Rosi 6 - L'impatto, almeno sul piano fisico, è piuttosto positivo).

Falcinelli 5 - Si nasconde un po' nel primo tempo, anche se al sesto ha una grande occasione, che ha il merito di costruirsi: sul traversone al bacio di Di Chiara trova una volée piuttosto sgraziata, ma che mette in grande difficoltà Ravaglia. Non pervenuto dopo l'intervallo. (Dal 73' Kouan 5,5 - Ha poco tempo per mettersi in mostra: non riesce ad entrare in partita).

Melchiorri 5 - Prima frazione sottotono: il fil rouge con Falcinelli non offre spunti interessanti, lui indossa l'elmetto e dà battaglia ai due centrali, senza però rendersi pericoloso dalle parti di Ravaglia. (Dal 49' Iemmello 5,5 - Impalpabile in zona-Ravaglia).