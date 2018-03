Le pagelle del Perugia - Diamanti grande protagonista, ancora Cerri

Risultato finale: Perugia-Cremonese 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leali 6 - Serata tranquilla per il portiere del Perugia, mai veramente chiamato in causa dagli avanti della Cremonese.

Volta 5,5 - Rischia in più di un'occasione il cartellino giallo, non una grandissima partita per l'ex Sampdoria che ha avuto più di un problema nel contenere Perrulli.

Del Prete 6 - Si trova alla perfezione nel nuovo ruolo ritagliatogli da Breda, peccato per quel colpo di testa che poteva valere il raddoppio del Perugia.

Magnani 6,5 - Un acquisto azzeccato quello degli umbri, il centrale arrivato dal Siracusa dimostra tutto il suo valore e dalle sue parte è difficile trovare spazio per colpire.

Mustacchio 6,5 - Tra i più attivi nella manovra del Perugia, sempre presente sulla destra e affonda anche con facilità. Nel vivo dell'azione e spina nel fianco di Garcia Tena.

Gustafson 6,5 - Buona prestazione del centrocampista svedese che per tutta la gara dimostra di avere nelle corde buone proprietà di palleggio e senso della posizione.

Bianco 6 - Svolge il compito con efficacia, sale in cattedra nella seconda frazione andando a contrastare Castrovilli. Diga davanti alla difesa umbra.

Buonaiuto 5 - Nel pre partita il tecnico Breda aveva dichiarato di aspettarsi i suoi inserimenti senza palla, poco nel vivo della manovra e sostituito nella ripresa. (Dal 58' Cerri 7 - Gli bastano dodici minuti per lasciare il segno, sigla il suo tredicesimo gol stagionale e regala i tre punti al Perugia).

Pajac sv - Dura pochissimo la sua sfida, sfortunato il croato che al primo strappo offensivo si fa male e lascia il campo. (Dal 13' Germoni 6,5 - Spinge più nella seconda frazione, da una sua grande giocata si prende il fallo poi letale per gli ospiti).

Diamanti 7 - Si prende in mano il Perugia tra le maglie della difesa della Cremonese, pericoloso con il suo mancino e da un suo calcio di punizione nasce la rete di Alberto Cerri. (Dal 72' Bandinelli 6 - Rimpolpa il centrocampo umbro dopo la rete del vantaggio).

Di Carmine 5,5 - Forse un pò troppo nervoso questa sera, non riesce mai a calciare verso la porta avversaria finendo nella morsa di Marconi.