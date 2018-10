Le pagelle del Perugia - Disattento El Yamiq, errore decisivo di Vido

Risultato finale: Hellas Verona-Perugia 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel 5,5 - Fa quello che può sulla splendida punizione calciata e segnata da Henderson, poteva invece fare qualcosa in più sulla rete decisiva di Di Carmine che lo scavalca con un colpo di testa.

Ngawa 6 - Sempre sul pezzo, sempre in palla. L'ex terzino dell'Avellino sbaglia pochissimo, ottime le sue diagonali chiudendo lo specchio per Di Carmine. Come tutto il reparto abbassa leggermente la soglia dell'attenzione durante la ripresa. (Dal 71' Mazzocchi 6 - Ha un buon impatto con la sfida, nel finale spinge forte lungo l'out destro).

Cremonesi 6,5 - Quasi impeccabile la prestazione del centrale ex Spal, sbaglia pochissimo e soprattutto nel primo tempo non fa passare nemmeno gli spifferi. Cala leggermente nella ripresa, poteva soltanto fare meglio sull'azione del gol di Di Carmine.

El Yamiq 5 - Oggi è l'anello debole della retroguardia umbra, soffre la presenza di Samuel Di Carmine e si prende più di qualche rischio. E' il suo il fallo ai danni dello stesso attaccante dell'Hellas dal quale nasce la rete di Henderson.

Felicioli 5,5 - Inizio da incubo per lui, Ragusa fa ciò che vuole per almeno venti minuti. Cresce alla distanza riacquistando fiducia e costringendo l'ala ex Sassuolo a spostarsi sulla corsia opposta, nella ripresa non manca qualche leggera disattenzione. (Dal 79' Falasco sv).

Moscati 5 - Ci si poteva aspettare di più dall'ex centrocampista del Novara, costretto spesso a rincorrere gli avversari. Ci mette pochissimi del suo per provare a mettersi in mostra nella serata del Bentegodi.

Verre 5,5 - Dal punto di vista dell'agonismo e del temperamento la sua prova è sufficiente, peccato che ha volte si prenda qualche rischio di troppo perdendo alcuni palloni in zona abbastanza pericolosa. (Dal 86' Bianchimano sv).

Kingsley 6 - Tra i più positivi della linea mediana del Perugia, ci mette tanta corsa e animo battagliero contro i più tecnici colleghi dell'Hellas, Il primo a provare anche ad imbastire qualche interessante ripartenza.

Dragomir 5 - Pochissimo nel vivo della manovra, Nesta scegli di schierarlo alle spalle delle punte ma trova difficoltà nel muovesi tra le linee. Prestazione deludente per il giovane ex Arsenal. Si nota soltanto nel finale con il doppio colpo di testa che chiama al super intervento Silvestri.

Vido 5 - Questa notte penserà e ripenserà a quell'errore dal dischetto che cancella anche l'assist per Melchiorri, si fa ipnotizzare da Silvestri nel momento cruciale della sfida e sparisce definitivamente dalla contesa.

Melchiorri 6,5 - Ci mette la sua firma per sbloccare il risultato, bellissima la sua realizzazione con un tocco sotto delizioso. Si sbatte tra le maglie della retroguardia dell'Hellas ma riceve poi pochi palloni giocabili.