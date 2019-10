Le pagelle del Perugia - Dragomir ingenuo, Buonaiuto decisivo

Cristian Buonaiuto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vicario 6 - Deve compiere pochi interventi non particolarmente impegnativi, ma si fa trovare pronto.

Rosi 6,5 - Non una gara particolarmente brillante, ma nel finale si rende protagonista di un'azione strepitosa, servendo l'assist decisivo per Buonaiuto.

Gyömbér 6,5 - Annulla, insieme al compagno di reparto, gli attaccanti avversari. Nel primo tempo ha una buona palla sul piede, ma Micai gli dice di no.

Sgarbi 6 - Gara attenta e senza grandi sbavature. Attento a prendere posizione su Djuric in diverse occasioni.

Di Chiara 5,5 - Attacca tanto, specialmente nel primo tempo, ma gli riesce poco o nulla. Chiama in causa Micai su punizione, ma nel finale fatica ad arginare i granata.

Falzerano 6 - Tanta corsa da parte dell'ex di turno, che sguscia spesso tra le linee con i suoi inserimenti. Gli manca però l'ultima giocata.

Balic 5,5 - Prestazione opaca del giovane croato, che si limita al compitino e fatica nel dettare i tempi della manovra. Dal 62' Melchiorri 6 - Mette forze fresche al servizio della squadra nel finale.

Dragomir 5- Lodevole per impegno e corsa, ma risulta spesso impreciso negli ultimi venti metri e causa il rigore arrangiandosi su Kiyine.

Fernandes 4,5 - Quaranta minuti in campo senza sussulti. Colleziona una serie infinita di richiami da Oddo prima del cambio. Dal 40' Kouan 6 - Macina chilometri, non risparmiandosi mai. Termina stoicamente la partita con una caviglia dolorante, ma non molla fino alla fine.

Capone 6,5 - Combina alla grande con i compagni servendo tanti palloni invitanti a Iemmello, che però non è in giornata. Alcuni problemi fisici lo costringono ad uscire. Dal 70' Buonaiuto 6,5 - Regala un punto preziosissimo ai suoi compagni con un gol bello e fortemente cercato.

Iemmello 5 - A tratti irritante, si segnala soltanto per una conclusione pericolosa nel primo tempo. Sempre in ritardo sulle giocate dei compagni.