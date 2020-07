Le pagelle del Perugia - Falcinelli illude, sbavatura fatale in difesa

Risultato finale: Perugia-Trapani 1-2.

Vicario 5,5 - Non può nulla sulla fucilata di Grillo, mentre il colpo di testa da distanza ravvicinata lo mette in difficoltà. Il pallone respinto carambola proprio sui piedi di Luperini che non deve far altro che appoggiare in rete.

Mazzocchi 6 - Ingaggia spesso un duello personale con Colpani che lo impegna in entrambe le fasi. Tanta corsa a servizio della squadra. Dal 16' s.t.: Rosi 5,5 - Spende quasi subito un fallo da ammonizione nel tentativo di arginare un'incursione in area. Si trova a dover gestire il momento di maggior sofferenza difensiva del Perugia.

Angella 6- Puntuale nelle chiusure, il duo centrale biancorosso concede molto poco al pericoloso Pettinari. Nel finale gli assalti a testa bassa del Trapani creano qualche grattacapo in più.

Gyömbér 5,5- Mostra buon tempismo negli interventi difensivi, ma deve dare fondo a tutta la sua esperienza per tenere a bada un ispirato Dalmonte. In occasione del raddoppio granata si lascia sfuggire Luperini.

Falasco 5,5 - Non una prestazione memorabile. Nel finale si pesta i piedi con Angella e Nicolussi spianando la strada all'incornata di Evacuo che favorisce il 2-1 Trapani.

Falzerano 6 - Tanta corsa nella mediana biancorossa, guadagna diversi falli costringendo gli avversari a fermarlo con le cattive. Dal 26' s.t.: Kouan 5,5 - Spreca calciando in modo impreciso il possibile 2-1, ed è un errore che pesa maggiormente in ragione del gol incassato nel finale.

Carraro 6 - Smista molti palloni a centrocampo, legittimando l'ampio margine nel possesso palla del Perugia soprattutto nel primo tempo.

Dragomir 6 - Ci mette molto impegno ma non altrettanta precisione. Contribuisce a limitare le ripartenze del Trapani e ha il merito di calciare la punizione che mette in difficoltà Carnesecchi e vale l'1-1. Dal 1' s.t.: Nicolussi Caviglia 5,5 - Non brillante come in altre occasioni, tenta qualche giocata soprattutto in contropiede ma spreca l'occasione migliore calciando addosso al portiere.

Falcinelli 7 - E' il punto di riferimento dell'attacco perugino nel primo tempo. Si conferma bestia nera del Trapani avventandosi sul pallone respinto da Carnesecchi per l'immediato pareggio. Determinato. Dal 17' s.t.: Buonaiuto 6,5 - Entra bene in partita dimostrando che l'infortunio è alle spalle, va più volte alla conclusione, specialmente dalla distanza, facendo correre qualche brivido a Carnesecchi.

Capone 6 - Qualche lampo nell'arco della gara, ma la sensazione è che il suo raggio d'azione sia troppo lontano dalla porta.

Iemmello 5,5 - Poco in evidenza nel primo tempo, nella ripresa ha un'occasione invitante ma trova l'opposizione del solito Pagliarulo, attentissimo a non concedergli spazi. Dal 25' s.t.: Melchiorri 6,5 - Sfrutta la sua freschezza per innescare diversi contropiedi, ma spesso manca la concretezza da parte sua o dei compagni nella finalizzazione. Generosità infruttuosa.