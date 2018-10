Le pagelle del Perugia - Gabriel ancora insicuro, El Yamiq vale tre punti

Risultato finale: Perugia - Padova 3-2

Gabriel 5 - Continua il suo momento poco felice. Mostra più di un'insicurezza, travolgendo Capelli per il rigore dell'1-1, ma soprattutto rischiando di regalare un gol ai patavini con un'uscita incresciosa. Incolpevole sul secondo.

Ngawa 6 - Lui è un centrale adattato sulla fascia, anche a livello fisico si vede. Ma tiene bene botta, concedendo poche occasioni agli avversari sulla sua zona di competenza. Fuori anche per un problema fisico. (dal 61' Mazzocchi 6 - Entra e si sistema sulla fascia destra, adempiendo sufficientemente alle richieste di Nesta. Utile anche per le spinte finali).

El Yamiq 7 - Insufficiente fino a due minuti dalla fine: svirgola nell'azione che porta al rigore dell'1-1 e devia il tiro di Cappelletti sul secondo pareggio. Ma il suo tap-in nel recupero vale tre punti, ed un buon voto finale.

Cremonesi 6 - Non ha chissà quali grandi interventi da compiere. A livello di incisività offensiva Capello non provoca grossi grattacapi alla retroguardia umbra e per lui è una serata tutto sommato tranquilla.

Falasco 7 - Quanto spinge su quella fascia. Dopo un primo tempo sufficiente si accende, e trova il gol del secondo sorpasso con il calcio di punizione da dentro l'area: un missile. C'è il suo zampino anche nell'azione del 3-2.

Kingsley 5,5 - Uno dei meno positivi nell'undici iniziale di Nesta. Anche quando la compagine perugina domina in lungo e in largo, lui rimane sempre troppo timido. Non una prestazione pessima, ma sa far di più.

Bianco 6 - Disputa un primo tempo di eccellenza nell'interpretazione del ruolo e del pressing, guidando i suoi. Poi nella ripresa perde invece un po' le misure e sparisce piano piano dalla circolazione palla umbra. (dall'88' Kouan s.v.)

Verre 7 - Apre le danze dell'incontro con grande freddezza, siglando anche il suo primo gol in terra umbra. Tocca la punizione segnata da Falasco, anche se sul gol del 2-2 di Cappelletti respinge un po' troppo corto.

Dragomir 6,5 - Finalmente il fantasista rumeno si esprime su livelli che spiegano i suoi trascorsi nell'Arsenal. Disegna un bell'assist per il vantaggio di Verre. Poi, a dir la verità, lo si comincia a vedere sempre di meno.

Vido 6 - Non segna, ma ci va vicinissimo: serve un super-salvataggio di Ravanelli per strozzargli in gola l'esultanza. Per il movimento che fa e gli spazi che crea con intelligenza è impossibile non dargli la sufficienza. (dal 71' Mustacchio 6,5 - Un po' nascosto fino ai minuti finali, e decisivo sul gol finale. La sua sponda aerea diventa un pallone da sfiorare solamente per El Yamiq).

Melchiorri 5,5 - Probabilmente non sarebbe del tutto insufficiente, visti anche i tanti palloni giocati al servizio della squadra. Ma da un attaccante del suo livello non ci si aspetta un errore come quello davanti alla porta dopo pochissimi minuti.