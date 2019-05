Le pagelle del Perugia - Gabriel salva il risultato, Dragomir vivace

Risultato finale: Perugia-Cittadella 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriel 7 - Fa sempre buona guardia, e salva il risultato con una parata strepitosa su Moncini nel finale di gara.

Rosi 6 - Si mette in evidenza nel primo tempo con un paio di conclusioni che impegnano seriamente Paleari, nella ripresa abbassa un po' il numero dei giri.

Sgarbi 6 - Non trova particolari difficoltà nel contrastare gli attaccanti granata ma a pochi minuti dalla fine rischia di combinarla grossa ostacolando Drudi sul limite dell'area.

El Yamiq 6,5 - Sfiora il gol nella ripresa con un bel colpo di testa che costringe Paleari a deviare in corner. Per il resto una gara senza sussulti.

Falasco 6 - Inizia con più sicurezza, poi va progressivamente in affanno, anche a causa di una condizione fisica non ottimale.

Dal 35' s.t.: Mazzocchi n.g. - Buon impatto, si rende subito pericoloso con la sua pressione sulla fascia sinistra.

Falzerano 6 - Meno lucido rispetto alle recenti prestazioni, sulla sua fascia di competenza trova l'opposizione di un tignoso Benedetti.

Bianco 5,5 - Primo tempo più brillante, con diversi suggerimenti per gli attaccanti, poi appare un po' condizionato dall'ammonizione e limita il suo raggio d'azione. Nel finale rimedia un cartellino evitabile.

Dragomir 6,5 - Conferisce dinamismo alla manovra di centrocampo, e non disdegna alcuni interventi difensivi preziosi per evitare di lasciare campo libero al Cittadella. Vivace.

Verre 6,5 - Si danna per trovare gli spazi giusti e costruire palle-gol ma il Cittadella conosce le potenzialità del trequartista romano ed interviene spesso con due uomini in marcatura. Riesce comunque a produrre qualche giocata illuminante.

Dal 29' s.t.: Vido 6 - Entra bene in partita ma si divora clamorosamente il gol del vantaggio.

Sadiq 6,5 - Volenteroso ma poco preciso, ingaggia un duello personale con Parodi e non ha paura di fare valere la fisicità per farsi spazio tra le linee nemiche.

Melchiorri 6 - Sfortunato per la botta alla caviglia in avvio di gara che lo condiziona per tutto il primo tempo e lo costringe ad uscire all'intervallo. Riesce comunque a dare il suo apporto in attacco.

Dal 1' s.t.: Han 5,5 - Partenza molto lenta da parte del coreano che riesce a mettersi in luce soltanto nel finale.