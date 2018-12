Le pagelle del Perugia - Gara da dimenticare, tutti insufficienti

Cremonese-Perugia 4-0

Alessandro Nesta

Gabriel 5 – Giornata no per il portiere brasiliano, trafitto per ben 4 volte. Sul poker di Castrovilli si dimostra tutt'altro che impeccabile nell'intervento, deviando in porta una conclusione destinata al fondo.

Mazzocchi 5 – Dal suo lato la Cremonese è devastante. Prova ad arginare le discese di Castrovilli e Migliore ma senza successo.

Gyomber 5 – Giornata da dimenticare come per tutti i compagni di reparto. Si dimentica di Castrovilli in occasione del terzo gol,

El Yamiq 5 – Si divide le responsabilità con Gyomber sul primo gol di Castrovilli.

Falasco 5 – Pochissime le sortite offensive, costretto sempre sulla difensiva.



Kouan 4,5 – Si vede poco e sbaglia tanto. Troppo arruffone, perde tanti palloni. Dal 62' Bianco 5 – Entra a gara già compromessa e può poco sulle micidiali ripartenze grigiorosse.

Bordin 5,5 – Inizio impacciato, faticando a dettare i tempi della manovra. Nella ripresa prova a guidare i suoi uomini dispensando alcuni buoni palloni per i compagni e va vicino al gol con una conclusione dalla distanza.

Dragomir 5 – Evanescente il rumeno, che dopo un buon inizio scompare dal campo. Dal 55' Moscati 5 – Il suo ingresso non sortisce alcun effetto. Tocca pochi palloni e non riesce ad incidere.

Verre 5 – Prova da dimenticare per il fantasista biancorosso. Non riesce mai a trovare la giocata giusta. Ci si aspetta ben altro da lui.

Han 5 – I palloni giocabili sono pochi, ma si intestardisce spesso e volentieri nel portar palla finendo col perdere il possesso. Dal 77' Bianchimano sv

Vido 5 – Tanto movimento, qualche apertura di buona fattura e poco altro. Anche lui risente della giornataccia dei suoi compagni.