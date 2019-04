Le pagelle del Perugia - Gyomber da dimenticare. Si salva Han

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 5 - Non sempre perfetto, ma se subisce quattro gol la colpa non è soltanto sua. Due interventi importanti, uno per tempo.

El Yamiq 5 - Non è un terzino di ruolo, infatti ha la tendenza a stringersi e non spingere. Non si adatta bene. Dal 54' Falasco 5,5 - Su e giù sulla corsia tutte le volte che può. Ma non ha vita facile.

Sgarbi 5 - Sfortunato nel toccare il pallone con il braccio in apertura di partita, causando il rigore che vale l'1-0 del Benevento. E' il primo costruttore, ma anche in quella fase sbaglia.

Gyomber 4,5 - Si perde Coda in occasione dell'azione del 3-2 del Benevento, gli concede troppo spazio e con uno come lui non si può. Causa poi il calcio di rigore a un quarto d'ora dalla fine. Da dimenticare.

Mazzocchi 6 - Prova a spingere, a sacrificarsi, a fare entrambe le fasi. Non ha ottimi risultati, ma l'impegno c'è.

Falzerano 5 - Generoso come al solito, ma da uno con la sua qualità ci si aspetta di più. Sbaglia troppi passaggi e, a volte, anche le idee non sono un granché. Dal 75' Vido s.v.

Carraro 5,5 - A lui il compito di gestire il pallone a centrocampo, di fare da regista, ma a volte è troppo lento il giropalla del Perugia e la colpa è anche sua. Dal 68' Bianco s.v.

Dragomir 6 - Il migliore della mediana. Qualità e quantità. Sfiora anche il gol nel secondo tempo.

Verre 5 - L'uomo che delude di più. Tocca tanti palloni, ma stasera è troppo impreciso. Lontano parente di quello che abbiamo ammirato tutti due partite fa.

Han 6,5 - Prima un gol su ribattuta, sul quale comunque è freddo. Poi l'assist su schema da calcio d'angolo. E' l'uomo del momento, aveva promesso tanti gol e sta mantenendo la parola. Il migliore.

Sadiq 6 - Un gol, sì, ma quanti sprecati? Almeno un paio, anche abbastanza clamorosi. Fa valere il suo strapotere fisico, ma poteva essere più cinico.