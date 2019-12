Le pagelle del Perugia - Iemmello a segno, Dragomir ingenuo

Risultato finale: Perugia-Cosenza 2-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vicario 6 - Bravo sul tiro di D'Orazio, da rivedere l'uscita su Riviere.

Rosi 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Sgarbi 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, bene nel primo tempo, meno continuo nella ripresa.

Falasco 6 - Segna un gol (ma probabilmente con il braccio). In difesa tra luci e ombre. Un po' in affanno quando il Cosenza alza il ritmo.

Nzita 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco, ma la sua prova non convince.

Nicolucci 6.5 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni. Esce tra gli applausi del pubblico.

Carraro 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Dragomir 5.5 - Macchia una grande prova con un'evitabile espulsione nel finale.

Capone 6 - Mezz'ora positivo, dopo il palo colpito, però, scompare. (dal 71' Fernandes 6 - Fa il suo dovere, fa salire la squadra).

Buonaiuto 5.5 - Lavoro oscuro, di raccordo tra mediana ed attacco. Il risultato, però, è che si vede poco al tiro.

Iemmello 7 - Il capocannoniere della B il suo dovere lo conosce: segna, ma non basta per la vittoria. (dall'86' Mazzocchi s.v. - )