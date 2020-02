Le pagelle del Perugia - Iemmello croce e delizia, bene Mazzocchi

Norbert Gyomber

Vicario 6 - Sempre attento sui tentativi di Calò dalla distanza, non può nulla sul gol di Canotto.

Rosi 5,5 - Quando Mallamo e Canotto lo puntano, dà l’impressione di essere in difficoltà. Fuori posizione in occasione del gol dell’1-1.

Gyomber 6 - Il migliore nel pacchetto arretrato, annulla Forte e non commette particolari sbavature.

Nzita 5,5 - Mette i brividi al portiere della Juve Stabia con una conclusione che termina a lato di pochissimo. Talvolta fuori posizione e impreciso palla al piede. (Dal 38’st Rajkovic sv).

Angella 5,5 - Al netto di un risultato positivo, la difesa del Perugia soffre tantissimo e nel primo tempo commette errori a ripetizione. Lui non fa eccezione.

Nicolussi 6,5 - Inizia timidamente, poi prende per mano la squadra e diventa devastante sulla corsi di competenza. Si applica in entrambe le fasi trasformando l’azione da difensiva ad offensiva con disinvoltura.

Konate 5 - Becca un’ammonizione che lo condiziona, rischia il rosso per un altro paio di falli ai limiti del regolamento. Cosmi lo sostituisce, era inevitabile. (Dal 1’st Carraro 6,5 - Grande impatto, il suo ingresso in campo permette al Perugia di trovare equilibrio e contenere le sortite offensive della Juve Stabia).

Falzerano 6 - Corre fino alla fine e questo certifica una ottima condizione atletica, ha l’occasione per chiuderla evitando un finale di sofferenza ma è stranamente impreciso.

Mazzocchi 7 - Uomo ovunque, il suo secondo tempo è decisamente di livello. Ci prova tre volte dalla distanza, gli va male per una questione di centimetri. Avvia l’azione che porta al rigore decisivo.

Falcinelli 5,5 - Prosegue la sua astinenza con il gol, sta segnando decisamente troppo poco rispetto a quanto la società si aspettava. Ha la chance dal primo minuto, la spreca. Ma in area si muove meglio del solito e con maggiore cattiveria agonistica. (Dal 25’st Melchiorri 6,5 - Ammonizione a parte, la sua prova è ampiamente sufficiente. Serve un assist al bacio per Iemmello e si cala perfettamente nel ruolo combattendo in ogni zona del campo).

Iemmello 6,5 - Mezzo voto in meno perché sbaglia tre gol a porta vuota, anche lui in conferenza stampa si è detto rammaricato. Glaciale dal dischetto, continuando con questa media potrà battere tanti record.