Le pagelle del Perugia - Iemmello-gol, Fernandes e Melchiorri generosi

Risultato finale: Perugia-Chievo 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vicario 6 - Sfortunato sulla respinta corta che frutta il gol di Meggiorini, per il resto della gara controlla senza grossi problemi le conclusioni degli attaccanti del Chievo.

Rosi 6,5 - Resta sempre con il baricentro piuttosto arretrato per non concedere troppi spazi agli esterni del Chievo. Nel finale cerca di spingere con più costanza per aiutare i compagni a mantenere alto il pressing.

Gyömbér 6 - L'intesa con Angella e Vicario sembra ancora da perfezionare. Nel primo tempo si perde Pucciarelli in piena area ma la conclusione dell'attaccante gialloblu termina sull'esterno della rete.

Angella 6 - Non ancora perfettamente inserito nella difesa perugina, fa comunque valere la sua esperienza al cospetto di un attacco di categoria superiore.

Di Chiara 6 - Inizia con alcuni errori evidenti, poi con il passare dei minuti riesce ad entrare meglio in partita.

Dragomir 6 - Pochi spunti illuminanti da parte del numero 10 del Perugia nell'arco dei primi 45'. Nella ripresa gioca tutta un'altra partita guadagnandosi anche il rigore del vantaggio. Gara a due velocità.

Carraro 5,5 - Meno in evidenza rispetto ai compagni, fatica a proporsi in avanti subendo forse la migliore condizione atletica degli avversari.

Falzerano 6 - Così come Dragomir, si accende soltanto nella ripresa, costruendo però alcune delle azioni più pericolose del Perugia. Buona capacità di dialogo con Fernandes.

Fernandes 7 - Intelligenza tattica al servizio della squadra e precisione nella trasformazione dei calci piazzati. Ha il grande merito di tenere vivo il Perugia nelle prime fasi critiche per la squadra di casa. Dal 31' s.t.: Buonaiuto n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Iemmello 7 - E' il vertice verso cui convergono la maggior parte delle azioni offensive del Perugia e, se talvolta manca l'appuntamento con i cross dei compagni, si fa perdonare trasformando in modo impeccabile i due rigori che valgono la vittoria. Specialista. Dal 39' s.t.: Bianchimano n.g. - Entra per dare il cambio a un esausto Iemmello.

Melchiorri 6,5 - Insieme a Fernandes è l'unico a distinguersi in un primo tempo piuttosto opaco da parte degli uomini di Oddo. Si incarica di dare il via alle tante azioni di contropiede e spende tantissimo. Dal 19' s.t.: Capone 6 - Ad un minuto dal suo ingresso prova il colpo ad effetto con una deviazione di tacco che per poco non beffa Semper. Entra bene in partita.