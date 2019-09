Le pagelle del Perugia - Iemmello il migliore, centrocampo impreciso

Risultato finale: Empoli-Perugia 3-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vicario 6 - Subisce tre gol ma ne evita almeno altri due.

Mazzocchi 5 - Parte bene poi va in difficoltà. Brutto l'errore che regala il 3-0 all'Empoli.

Gyomber 5.5 - Soffre Mancuso che non dà punti di riferimento. Un po' distratto.

Sgarbi 5.5 - Paga l'avvio shock come tutta la squadra. Buona partita in costruzione ma non basta.

Di Chiara 5.5 - Non spinge come al solito e fatica a contenere Frattesi.

Kouan 6 - Ci prova senza sosta. Un paio di conclusioni pericolose.

Balic 5 - Fatica a inizio partita e poi non riesce a cambiare ritmo. (dal 56' Nicolussi 5.5 - Un po' più intraprendente del compagno ma comunque insufficiente).

Dragomir 5.5 - Non riesce a incidere con la sua solita qualità. In difficoltà. (dal 72' Capone 6 - Dà un po più di verve all'attacco umbro)

Buonaiuto 6 - Gioca un buon primo tempo nonostante qualche problemino fisico che poi lo costringe a uscire. (dal 55' Fernandes 5.5 - Qualche spunto ma nulla più).

Iemmello 6.5 - Il migliore del Perugia. Sono sue le migliori occasioni ed è l'ultimo ad arrendersi.

Falcinelli 5 - Un po' fuori da gioco. Si divora una buona occasione per riaprire il match.