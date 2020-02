vedi letture

Le pagelle del Perugia - Iemmello in giornata no, Gyomber ultimo ad arrendersi

Vicario 6,5 - Per 55 minuti si gode il sole della ciociaria senza toccare palla nemmeno per un rinvio, si ritrova improvvisamente “bombardato” e risponde presente con tre miracoli di fila prima di arrendersi alla sassata di Rohden.

Rosi 5,5 - In fase difensiva mostra attenzione, concentrazione e praticità. Molto impreciso al momento del cross, un tiro in curva è la fotografia della sua partita.

Gyomber 6,5 - Fino a quando resta in campo, il Frosinone non tira mai in porta. Non è un caso che il gol decisivo arrivi dopo il suo infortunio. Un ko che pare piuttosto grave. (Dal 15’st Rajkovic 5 - Già contro lo Spezia aveva dimostrato di non essere in forma. Non ha commesso errori gravi, anzi ci ha provato addirittura dalla distanza con un tiro apprezzabile soprattutto per le intenzioni. Al centro della difesa, però, fa tanta fatica).

Angella 5,5 - Fa infuriare mister Cosmi con 2-3 passaggi regalati all’assistente, errori che pesano e che fanno perdere autostima ad una squadra irriconoscibile.

Mazzocchi 5,5 - Si sovrappone un sacco di volte, viene ignorato o servito molto male. Più impreciso del solito.

Falzerano 6 - Sembra l’ultimo ad arrendersi e il primo a crederci fino alla fine. Il suo lavoro oscuro in fase di non possesso è davvero prezioso.

Carraro 6 - Meglio in fase di non possesso che in quella di proposizione. Elogiato in conferenza stampa da Cosmi alla vigilia, ha fatto il suo pur sbagliando un gol sul finire della partita.

Kouan 5 - La proprietà lo ha indicato come un esempio da seguire, a Salerno rimase in campo stoicamente nonostante un infortunio serio. Oggi ha combattuto, ma tanto fumo e pochissimo arrosto. (Dal 30’st Buonaiuto 5 - Sbaglia tutto quello che può sbagliare, venti minuti da incubo).

Nzita 5 - Né carne, né pesce. Vaga per il campo in modo confusionario, si vede pochissimo in avanti.

Falcinelli 5 - Non segna da una vita, eppure sta avendo tante possibilità dal primo minuto in un organico ricco di alternative in attacco. Si vede solo per una sponda per Iemmello, per il resto non pervenuto. (Dal 20’st Capone 5 - Dovrebbe suonare la carica, finisce per perdersi tra le maglie gialloblu).

Iemmello 5 - Forse il peggiore. Ha una grande chance in avvio, la palla va più vicina al fallo laterale che allo specchio della porta. Impalpabile, come già accaduto in altri scontri diretti.