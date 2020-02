Le pagelle del Perugia - Kouan dinamico, Vicario in palla, attacco confusionario

vedi letture

Risultato finale: Pisa-Perugia 1-0.

Vicario 6,5 - Compie alcune parate decisive, in particolare il doppio intervento ravvicinato su Marconi e Marin, ma non può nulla sul gol di Vido

Rosi 6 - Spinge con costanza, serve diversi cross ma non sempre c'è l'intesa con i compagni in avanti. Nel finale conduce i compagni all'attacco disperato alla ricerca del pari.

Sgarbi 6 - Si disimpegna bene al centro della difesa, anche se gli avversari appaiono molto in forma. Sfiora il gol con un colpo di tacco in avvio di gara.

Rajković 6 - Si riversa in avanti nel concitato finale rischiando anche di segnare l'1-1. In termini difensivi fa spesso valere il fisico per avere la meglio sugli attaccanti nerazzurri.

Di Chiara 5,5 - Gioca tanti palloni ma spesso manca di precisione. Fa sentire la propria presenza più in attacco che in copertura.

Dragomir 6 - Un po' altalenante nel corso della gara, guadagna l'espulsione di Fabbro che frutta al Perugia l'opportunità di un finale arrembante.

Carraro 6 - Il suo raggio d'azione resta piuttosto arretrato per larghi tratti della partita, limitando la sua prestazione a compiti perlopiù difensivi.

Kouan 6,5 - Velocizza il gioco a centrocampo, non dà riferimenti agli avversari e si propone in avanti per ricevere i suggerimenti dei compagni. Dal 21' s.t.: Falcinelli 6 - Cosmi decide di tentare il tutto per tutto inserendo un giocatore più offensivo ma il cambio non riesce a mettere ordine nel gioco offensivo biancorosso.

Mazzocchi 5,5 - Si accende solo nel finale, quando il Perugia deve cercare il pareggio a testa bassa. Ci prova con un paio di conclusioni velenose ma viene murato dai difensori avversari.

Melchiorri 6 - Cerca di guidare l'attacco ma la manovra offensiva del Perugia risulta spesso troppo confusionaria. Generoso ma velleitario.

Buonaiuto 5,5 - Non riesce ad incidere quanto vorrebbe, si mette in mostra con qualche ripartenza ma non lascia il segno. Dal 12' s.t.: Capone 5,5 - Non trova gli spazi giusti per esprimersi adeguatamente.