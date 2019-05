Le pagelle del Perugia - Kouan ingenuo, Vido tiene vive le speranze

Risultato finale: Verona-Perugia 4-1

Gabriel 7 - Sfodera alcune parate strepitose che mantengono vivo il Perugia. Incolpevole sui primi due gol che sono vere e proprie prodezze balistiche. Nel finale si arrende alla caparbietà di Pazzini.

Rosi 6 - Non è molto costante nella spinta sulla fascia ma si rende utile nelle coperture. Nel finale la stanchezza lo rallenta e subisce la maggiore freschezza di Pazzini.

Gyömbér 6,5 - Rapace su tutti i palloni alti, prova in tutti i modi a mantenere alta l'attenzione difensiva.

El Yamiq 6 - I centrali perugini non concedono molti spazi al pericoloso Di Carmine, ma l'attaccante del Verona li punisce alla prima occasione. Nel finale qualche errore dovuto alla minore lucidità.

Falasco 6 - Va spesso alla ricerca della profondità cercando di imbeccare gli attaccanti con dei traversoni dalla sinistra, ma la difesa del Verona fa buona guardia. Esce per infortunio.

Dal 16' s.t.: Mazzocchi 6 - Si accende soltanto nel finale dei tempi regolamentari, poi prova a condurre le azioni sulla corsia mancina ma l'ingresso di Lee lo costringe a compiti più difensivi.

Kouan 5,5 - Lotta e non si risparmia, ma non sembra curarsi troppo dell'ammonizione e cade nel secondo errore, anche se il giallo può apparire un po' eccessivo. A metà primo tempo si rende protagonista di un paio di occasioni pericolose.

Carraro 6 - Con l'espulsione di Kouan si impegna per due e fa sentire di più la propria presenza, ma il centrocampo veronese è ben compatto e fatica a servire gli attaccanti.

Dragomir 5,5 - Duelli continui per ostacolare le ripartenze del Verona e recuperare palloni. Tuttavia il suo apporto in fase di costruzione non è decisivo e Nesta lo sostituisce perché già ammonito.

Dal 6' s.t.: Falzerano 6 - Propositivo ma un po' impreciso, le sue sfuriate non trovano sbocchi dalle parti di Silvestri.

Verre 6,5 - Guadagna falli, costruisce azioni interessanti in collaborazione con Vido e gioca tanti palloni, ma non ha fortuna. Generoso.

Dal 1' s.t.s.: Ranocchia 5,5 - Mossa disperata di Nesta che prova a ridare freschezza al reparto avanzato, ormai molto stanco.

Sadiq 6 - Ci mette grande impegno e tiene continuamente in apprensione la difesa del Verona. Stringe i denti ma la caviglia acciaccata lo costringe a lasciare il campo.

Dal 27' s.t.: Han 6 - Buon impatto sulla gara, mantiene alta la pressione dell'attacco nonostante l'inferiorità numerica.

Vido 6,5 - La sua freddezza nel finale dei tempi regolamentari regala al Perugia altri 30 minuti per sperare nell'impresa. Oltre a guadagnare e trasformare il rigore, si rende spesso pericoloso.