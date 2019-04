Le pagelle del Perugia - Male Sadiq e Melchiorri, sfortunato Sgarbi

Risultato finale: Crotone-Perugia 2-0

Gabriel 6 - Non tocca un pallone ma subisce due reti. Il Crotone calcia infatti due volte verso la porta del brasiliano, impeccabili esecutori i pitagorici mentre l'estremo difensore degli umbri non può farci veramente nulla.

Rosi 5,5 - Una serata impegnativa dal punto di vista emotivo, il grande ex della sfida. Non convince, spinge pochissimo lungo la corsia di destra poi è in ritardo sul destro vincente di Simy.

Sgarbi 6 - Traballa anche lui nell'azione del gol di Simy, per il resto è impeccabile. Legge bene quasi tutti i palloni per Pettinari, lavora bene nel gioco aereo e si conferma abbastanza affidabile. Scalda i guanti a Cordaz nel secondo tempo.

Gyomber 5 - Simy è un cliente difficile da marcare, allo Scida vince il nigeriano. Lo stesso centravanti del Crotone colpisce indisturbato nel primo tempo mentre l'ex Roma non riesce mai a contenerlo.

Mazzocchi 6 - Confermato lungo la corsia mancina, prestazione sufficiente la sua. Buone diagonali difensiva, sui tentativi di affondo di Sampirisi riesce sempre a murare il laterale pitagorico.

Kingsley 5,5 - Ha muscoli e quantità che mette a disposizione dei compagni, sulle seconde palle si fa trovare sempre presente. Durante il corso della prima frazione è l'unico che prova a metter paura a Cordaz dalla distanza. Cala visibilmente nella ripresa.

Carraro 6 - Quasi tutti i palloni giocati dal Perugia passano dall'ex Foggia, gestisce il possesso della formazione di Alessandro Nesta. Fortunato quando il direttore di gara non ravvisa un suo tocco di braccio galeotto in area di rigore.

Dragomir 5 - L'ex Arsenal, specie nel primo tempo, viene spesso cercato dai compagni. Si alza spesso quasi sulla linea di tre quarti ma ha le idee appannate senza mai trovare la giocata incisiva. (Dal 68' Falzerano 6 - Entra ma il Crotone ne ha di più e non può fare la differenza).

Verre 6 - L'uomo più pericoloso del Perugia, quando i compagni riescono a servirlo prova ad accendere la luce. Tra le linee mette sempre in apprensione i pitagorici ed è uno degli ultimi ad arrendersi. (Dal 86' Vido sv).

Melchiorri 5 - Non una serata da ricordare per il centravanti degli umbri, servito poco e male dai compagni e nel corso di tutto il primo tempo non riesce mai a rendersi pericoloso. (Dal 46' Han 6 - Al primo pallone toccato mette i brividi ad Alex Cordaz, poi non viene servito più a dovere).

Sadiq 5 - Un primo tempo in fuorigioco, ha l'occasione per poter sbloccare la sfida ma colpisce in maniera scordinata mandando altissimo. Nella ripresa comincia con qualche sponda ma si perde nel grigiore dello Scida.