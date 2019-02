Le pagelle del Perugia - Male Sadiq, Melchiorri non basta

Risultato finale: Perugia-Palermo 1-2

Gabriel 6 - Non ha colpe sui gol subiti.

Mazzocchi 5.5 - Si propone poco in avanti non è impeccabile in chiusura. Dal 52’ Moscati 6 - Entra con un altro piglio rispetto al suo compagno.

El Yamiq 5.5 - Impacciato in più situazioni. Non è al meglio e si vede, anche se nel finale entra nell'azione che porta alla rete della bandiera.

Cremonesi 5 - Le responsabilità sono evidenti su entrambi i gol di Puscas. Pomeriggio da dimenticare.

Falasco 6 - Probabilmente il migliore del reparto arretrato. Riesce a tenere a bada Falletti e Jajalo e dal suo mancino nascono i principali problemi per il Palermo.

Kinglsey 5.5 - Le sue doti atletiche sono un’arma importante per la squadra di Nesta, ma oggi le sfrutta troppo poco.

Bianco 5 - Lento e compassato il capitano degli umbri, la manovra ne risente. Dal 73’ Falzerano - Partecipa al forcing finale con tutta la grinta a disposizione.

Dragomir 6 - Costretto agli straordinari in mezzo al campo per provare ad arginare le continue avanzate del Palermo e questo gli toglie un po’ di lucidità.

Verre 6 - L’unico a rendersi davvero pericoloso dalle parti di Brignoli, pur non riuscendo a trafiggere il portiere rosanero.

Vido 5 - Un buon suggerimento sciupato da Sadiq nel primo tempo e davvero poco altro. Non basta.

Sadiq 4.5 - Mai pericoloso, non funziona il tandem con Vido. Fallisce dal dischetto l’occasione per riaprire l’incontro. Dal 67’ Melchiorri - Sua la zampata che riaccende le speranze nel finale, ma è troppo tardi.