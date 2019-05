Le pagelle del Perugia - Male Sadiq, Verre incanta

Risultato finale: Foggia-Perugia 1-0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 6.5 - Come il collega diventa protagonista con diversi interventi decisivi. Bene anche in uscita, dove toglie agli attaccanti di casa tutti i palloni pericolosi. Intercetta anche il rigore, ma non riesce a tenerlo fuori dalla propria porta.

Rosi 6 - Va a sprazzi, soprattutto nella ripresa. Quando mancano le forze è uno degli ultimi a non mollare, ma il calcio di rigore stronca le gambe a tutta la squadra. Da evidenziare una giocata individuale spettacolare sulla destra, ma nessuno lo ha supportato a dovere.

El Yamiq 6 - Bene come al solito sui calci piazzati, il pezzo forte della casa. Prestazione più efficace che estetica, ma nel finale di stagione serve maggiore concretezza. (Dal 72' Sgarbi 5 - Entra in campo e decide in negativo il match, concedendo il calcio di rigore decisivo ai rossoneri).

Gyombér 6 - Lotta come tutta la squadra in un match complicato, appena può si porta in avanti e cerca di essere pericoloso anche su palla inattiva.

Mazzocchi 5.5 - Prova a spingere, ma viene tenuto in scacco dalle accelerazioni dei padroni di casa. Non brilla moltissimo, soprattutto quando deve affondare. (Dal 46' Falasco 6 - Sicuramente più concreto rispetto al compagno di reparto, riesce ad essere più aggressivo).

Kouan 5 - Si vede poco, soprattutto in fase di costruzione. Non convinto su diversi palloni, manca quando bisogna inserirsi senza palla.

Carraro 6.5 - Uno dei migliori in casa Perugia, con giocate di qualità e tanti palloni recuperati. Bene anche in fase di non possesso.

Dragomir 6 - Interpreta molto bene il ruolo, soprattutto in inserimento. Non forza mai la giocata, è sempre pronto quando viene chiamato in causa. (Dal 66' Kingsley 5.5 - Poteva fare sicuramente qualcosa di più, soprattutto nel momento di maggiore confusione).

Verre 7 - È la sua stagione e si vede dalle piccole cose. Vede spazi dove non ci sono, nel primo tempo colpisce anche il palo. Incanta e disegna calcio, sta giocando a livelli altissimi.

Vido 5 - Si vede soltanto al momento del gol, poi annullato per una posizione irregolare di partenza. Poi non fa mai movimento, soprattutto sui cross in area.

Sadiq 5.5 - Un pochino più imprevedibile rispetto al compagno, ma anche lui non sfrutta le occasioni che gli capitano. Non affonda mai, potrebbe sfruttare meglio la sua velocità negli spazi.