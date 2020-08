Le pagelle del Perugia - Melchiorri da applausi, Vicario non basta. Iemmello tradisce

Vicario 6,5 - Pronti via è subito reattivo a smanacciare un tentativo insidioso di Galano. Sempre attento nell'arco dei 120', respinge alla grande il rigore di Galano ma non basta.

Rosi 6 - Qualche affanno di troppo nel contenere Pucciarelli ma la sua esperienza lo aiuta a cavarsela. Spizzata decisiva a liberare Kouan in occasione del gol del pareggio. (Dall' 80' Falzerano 6 - Mette in difficoltà la retroguardia avversaria con la sua vivacità, arriva spesso sul fondo).

Gyömbér 7 - Molto bene in fase di marcatura su Maniero, di fatto annullato dalla sua azione difensiva. I palloni alti sono di sua proprietà, fa valere il suo fisico anche ricorrendo alle cattive.

Sgarbi 5,5 - La sua zona di campo è quella più sollecitata dalle offensive avversarie. Non sempre reattivo sui tagli di Zappa e Galano.

Mazzocchi 5,5 - Si fa bruciare in maniera ingenua da Pucciarelli nonostante avesse il vantaggio di posizione. Partita di fatto condizionato dal giallo rifilatogli a fine primo tempo, apprezzabile lo sforzo fisico.

Kouan 6,5 - Fa il bello e il cattivo tempo in mezzo al campo, nonostante qualche intervento al limite di regolamento. Letale con i suoi inserimenti, come dimostra il gol del pareggio. (Dal 73' Carraro 5,5 - Entra in un momento della partita incandescente. Non ha la maturità adatta a gestire il pallone al meglio, si riscatta realizzando alla perfezione il rigore nella lotteria finale).

Dragomir 5,5 - A sorpresa schierato titolare in mezzo al campo non riesce a dettare i tempi come vorrebbe. La manovra risulta spesso lenta e di facile lettura per gli avversari.

Nzita 6,5 - Partita generosa del laterale naturalizzato belga che è costretto ad abbassare di molto il suo raggio d'azione. Protagonista di una serie di ottime chiusure, corre per tre.

Nicolussi-Caviglia 5,5 - La manovra del Perugia si sviluppa per lo più in ripartenza e lui non ha la possibilità di far valere le sue doti tecniche. Buon apporto in fase di non possesso. (Dal 54' Buonaiuto 5 - Schierato in una posizione non sua, riesce ad entrare nel vivo della partita sbagliando però nelle occasioni determinanti, vedi il rigore).

Melchiorri 7 - Zampata decisiva in occasione del gol del vantaggio, cerca sempre di infastidire la costruzione dal basso e prova spesso a duettare con i compagni. Nella ripresa sale in cattedra giocando da regista avanzato, creando sempre buone opportunità. (Dal 100' Konate s.v.).

Falcinelli 6 - Partita giocata a fare a spallate con i difensori avversari per aprire varchi attaccabili dai compagni. Grande sacrificio al servizio della squadra. (Dal 73' Iemmello 4,5 - È un paradosso che il boia del Perugia sia il suo capocannoniere, protagonista assoluto durante la stagione. Non entra mai in partita e calcia malissimo il rigore).