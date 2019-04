Le pagelle del Perugia - Melchiorri e Sadiq costruiscono il pareggio

Risultato finale: Spezia-Perugia 1-1

Gabriel 6,5 - Non può nulla sul gol di Okereke, ma il passivo potrebbe essere più pesante se non fosse per i suoi interventi sempre puntuali.

Rosi 6 - Affidabile in entrambe le fasi, rischia qualcosa con un fallo su Gyasi lanciato verso l'area ma Marini lascia correre.

Dal 35' s.t.: Vido n.g. - Nesta tenta il tutto per tutto e dopo un minuto arriva il pareggio del Perugia.

Gyömbér 5,5 - Rimedia ingenuamente un cartellino con un intervento scomposto a centrocampo. L'ammonizione comunque non lo condiziona, ma nella ripresa cade ancora in errore con Okereke. Graziato.

Sgarbi 5,5 - Talvolta va in difficoltà di fronte alla velocità degli attaccanti dello Spezia come nell'azione che costa l'1-0.

Mazzocchi 6 - Impegnato in entrambe le fasi, è più efficace nella costruzione, mentre perde la marcatura di Gyasi in occasione del vantaggio ligure.

Moscati 6 - Trova spesso il dialogo con Mazzocchi per la costruzione dell'azione sulla sinistra, ma non è semplice aggirare la catena di centrocampo dello Spezia.

Carraro 6 - Non si mette in evidenza a centrocampo, in quanto la manovra del Perugia predilige le fasce. Quando serve fa sentire il suo apporto in copertura.

Dragomir 6 - L'inedito assetto a quattro in mediana non lo favorisce, si limita a compiti di interdizione.

Dal 1' s.t.: Verre 6 - Non dà la svolta sperata, ma il ritorno al canonico 4-3-1-2 restituisce vivacità alla squadra che, infatti, trova la via per il pareggio.

Falzerano 6 - Agisce da quarto di centrocampo sulla destra ma la soluzione non è ottimale per le sue caratteristiche. Utile nella pressione sulla fascia, manca invece un efficace raccordo con l'attacco.

Han 6 - Si dimostra più attivo dopo l'ingresso di Verre, ma le sue incursioni non mettono in grande apprensione la difesa di casa.

Dal 24' Melchiorri 7 - Lo Spezia è una delle sue vittime preferite e lui non si fa pregare. Gran tempismo nell'inserimento per la rete dell'1-1.

Sadiq 7 - Il suo grande merito è quello di non darsi mai per vinto. Nel primo tempo non trova grandi spazi ma con il passare dei minuti è sempre più efficace. Metà del merito per il pareggio va a lui.