Le pagelle del Perugia - Melchiorri non punge, Verre ancora in gol

Risultato finale: Perugia-Hellas Verona 1-2.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 5.5 - Interventi effettuati zero, ma due gol subiti. Sul primo gol non può farci nulla, sul secondo poteva provare a fare qualcosa di più.

Rosi 6 - Inizia molto bene nonostante i problemi alla caviglia, quando affonda crea sempre qualche problema. Nel secondo tempo cala, anche per via della condizione fisica. (Dal 70' Falasco 6 - Buon impatto sul match, dà quell'imprevedibilità che manca).

Sgarbi 6.5 - Prestazione convincente da parte del centrale difensivo, che concede davvero pochissimo agli avversari. Infatti i due gol arrivano su due giocate estemporanee, una su tiro dal limite e una su corner.

Gyombér 6.5 - Molto attento negli interventi sui palloni alti, il gol su calcio d'angolo arriva da una disattenzione non sua. Per il resto del match non concede praticamente nulla.

Mazzocchi 6 - Soffre in un ruolo non suo, quando il Verona affonda lui spesso va in crisi. Quando cambia lato è più incisivo, soprattutto in attacco.

Falzerano 5.5 - Fa moltissimo movimento, nulla da discutere dal punto di vista dell'impegno. Ma perde troppi palloni, soprattutto nella fase cruciale del match.

Carraro 5 -In fase di costruzione non brilla, con la densità in mediana è costretto spesso al cambio di gioco. Si perde Bianchetti in marcatura sulla prima rete e si divora un gol già fatto nel finale.

Dragomir 5 - Manca troppo, soprattutto in fase di non possesso. Si inserisce anche poco, l'unica volta che lo fa rischia di segnare.

Verre 6.5 - Sta vivendo un periodo magico, dal punto di vista realizzativo è la sua miglior stagione. Ma nella parte centrale della ripresa è mancato troppo, deve dare più continuità alle sue giocate.

Kingsley 5 - Un paio di buone giocate, ma nulla di più. Una simulazione evitabile, per il resto della sfida non riesce mai a pungere. (Dal 67' Han 6 - Entra bene in campo, si muove senza dare punti di riferimento).

Melchiorri 5.5 - Non ha occasioni da gol, soprattutto nella prima frazione di gioco. Nella ripresa fa il lavoro sporco, ma gioca lontanissimo dalla porta. (Dall' 83' Vido s.v.).