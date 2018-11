Le pagelle del Perugia - Momento magico per Verre, non punge Vido

Risultato finale: Benevento-Perugia 2-1

Gabriel 6,5 - Una sicurezza nel pomeriggio del Vigorito, serie di uscite sempre efficaci e diverse parate di buona fattura. Bravo a salvare dopo la traversa colpita da Asencio, non ha responsabilità sui due grandi gol del Benevento.

Ngawa 5,5 - Tra i più provati per la spinta del Benevento, i sanniti attaccano spesso lungo il suo versante. Soffre la vivacità di Improta che gli crea diversi grattacapi per tutti i novanta minuti.

Cremonesi 5,5 - Osserva Massimo Coda staccare imperiosamente per il momentaneo vantaggio del Benevento, compito difficile quello di tenere a bada il centravanti del Benevento in grande giornata.

Gyomber 6 - Roccioso ed efficace, qualche errore in avvio ma è sempre prezioso nel gioco aereo. Nel finale è molto utile quando il Perugia è chiamato a difendere il pareggio poi sfumato con gli umbri in inferiorità numerica.

Falasco 5 - Soffre spesso le scorribande di Letizia e Tello, meglio nella ripresa ma viene espulso a quindici dalla fine per un fallo ai danni di Asencio. Appare abbastanza eccessiva la decisione del direttore di gara.

Kingsley 5,5 - Vivace per il tutto il corso della partita, corre per contrastare i portatori di palla del Benevento. Nel secondo tempo ha un'occasione colossale per portare in vantaggio il Perugia ma manda clamorosamente a lato a Gabriel battuto.

Bianco 6,5 - Tanto peso in mezzo al campo, bravo sia in fase di impostazione che in quella di contenimento. Non spreca alcun pallone, sempre abbastanza pulito e preciso nel servizio ai compagni. (Dal 86' Moscati sv).

Dragomir 6,5 - Le qualità di questo giovane interno del Perugia non si discutono, quando ha spazio per portare avanti la sfera è un piacere vederlo giocare. Una sola pecca, la fase di contenimento ancora non top.

Verre 7 - Una stato di forma eccezionale, continua il magic moment del trequartista di Alessandro Nesta. Si muove bene lungo la trequarti campo, quando fa esplodere il destro firma la sua quarta rete consecutiva. (Dal 77' El Yamiq 6 - Nel recupero sfiora la rete del pareggio chiamando alla gran parata Montipò).

Vido 5 - Sempre chiamato in causa dai compagni, il dieci umbro è in palla ma si accende soltanto a tratti ed a volte si incaponisce nella giocata personale. Qualche errore in fase di possesso, si prende anche un cartellino giallo abbastanza evitabile. (Dal 69' Mustacchio 5,5 - Si sacrifica in fase di non possesso, non incide in avanti).

Melchiorri 5,5 - Difficile il mestiere della punta quando ti arrivano pochi palloni giocabili, da un suo contrasto con Volta nasce lo spazio per il destro vincente di Verre. Si fa spazio tra le maglie della retroguardia di casa. Mezzo voto in meno per l'errore in diagonale nel finale.