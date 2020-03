Le pagelle del Perugia - Nicolussi brillante, Mazzocchi gran tempismo

Risultato finale: Perugia-Salernitana 1-0.

Vicario 6,5 - Si prende qualche rischio con un'uscita coraggiosa su Jallow nel finale di gara, ma risulta efficace e consapevole dei propri mezzi. Attento sulle insidiose punizioni degli specialisti della Salernitana.

Rosi 6 - Non si sgancia mai dalla linea difensiva per proteggere costantemente la porta dalle incursioni degli attaccanti granata. Dal 45' s.t.: Rajković n.g. - Entra per dare freschezza alla difesa nei minuti finali e blindare l'1-0.

Sgarbi 6 - Controlla con efficacia Gondo, anche se si tratta di spendere qualche fallo. Dà sicurezza al reparto arretrato.

Falasco 6 - Vigile in difesa sulle palle alte, si prende la soddisfazione di mettere qualche brivido agli avversari con i suoi calci piazzati ben calibrati.

Mazzocchi 7 - Una rete pensantissima, scaturita da un inserimento di gran tempismo e intelligenza. Non disdegna la conclusione a rete pur partendo dal centrocampo, e tiene in apprensione la nutrita mediana granata.

Falzerano 6 - Si fa sentire soprattutto in termini offensivi accompagnando la manovra o andando personalmente alla conclusione.

Greco 6 - Si trova ad affrontare il suo ex compagno Cerci e non fa tanti complimenti quando si tratta di fermare le iniziative della Salernitata anche in maniera fisica. Un po' rude ma efficace. Dal 43' s.t.: Carraro n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Nicolussi 7 - Cerca qualche colpo di classe di troppo nei primi minuti, poi si adatta ad una gara fisica e piuttosto tattica mettendo in campo intelligenza e sacrificio. Brilla nel centrocampo perugino.

Di Chiara 6,5 - Dialoga bene con Nicolussi, dando vita ad alcuni scambi in velocità che mettono in difficoltà la retroguardia avversaria. Ha anche il merito di dare il là all'azione del vantaggio con un traversone preciso all'indirizzo di Melchiorri.

Falcinelli 6 - Gioca relativamente lontano dalla porta e ha pochissime occasioni per rendersi pericoloso. Nell'unica vera palla gol che gli capita viene murato da un ottimo Billong. Dal 30' s.t.: Iemmello 6 - Contribuisce ad evitare che il Perugia arretri troppo negli ultimi scampoli di gara, ma non sfrutta al meglio una bella occasione in contropiede.

Melchiorri 6,5 - Lavora per tenere alto il baricentro della squadra, e cerca di agire di sponda per favorire gli inserimenti dei compagni, come in occasione del gol quando un suo tocco forse non del tutto riuscito consegna a Mazzocchi la palla dell'1-0.