Le pagelle del Perugia - Nicolussi Caviglia e Melchiorri su tutti

Risultato finale: Perugia-Livorno 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vicario 6,5 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali.

Rosi 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Angella 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo. Una delle migliori gare della stagione per l'ex Udinese.

Gyomber 5.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, un errore, per poco, non causava un gol avversario. Migliora con il passare dei minuti.

Mazzocchi 6.5 - Primo tempo pimpante dell'esterno, poi cala vistosamente come tutta la squadra. (dall'82' Benzar s.v. - )

Falzerano 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni.

Konate 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti. (dal 62' Carraro 5 - Un suo intervento sconsiderato per poco non gli costava l'espulsione.)

Nicolussi Caviglia 7 - Che gara! Onnipresente, un mastino in mezzo al campo, c'è il suo zampino nel gol di Melchiorri con uno splendido lancio.

Nzita 6 - Non sempre è lucido, il Livorno attacca molto dalle sue parti, ma alla fine non molla e ne esce vincitore.

Melchiorri 7- Giocatore completo, a tutto campo, si integra bene con Falcinelli e soprattutto segna il gol che vale i tre punti. (dall'84' Buonaiuto s.v. - )

Falcinelli 6.5 - Non segna, ma fa un lavoro encomiabile di sponda. Sente tanto il peso della maglia e dà tutto fino alla fine.