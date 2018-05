Le pagelle del Perugia - Pajac scatenato, Di Carmine ok

Perugia 1-1 Salernitana

Samuele Di Carmine

Leali 6 - Risponde presente sul tentativo ravvicinato di Casasola ma non può nulla sulla ribattuta di Rosina.

Volta 5.5 - Bravo in fase difensiva dove affronta con coraggio Bocalon ma risulta fin troppo confusionario quando si porta in area avversaria.

Belmonte 6 - Schierato in posizione di centrale, tiene bene a bada Bocalon.

Magnani 6 - Conferma di avere buone doti anche con i piedi cercando più volte la ripartenza con lanci precisi.

Mustacchio 6 - Da segnalare un paio di sgroppate a destra ma senza riuscire a trovare lo spazio per affondare.

Gustafson 6.5 - Sul risultato di 0-0 sfiora il gol con un inserimento perfetto ma il palo gli nega la gioia. Dal 61’ Diamanti 6.5- Pronti via e si rende subito pericoloso con le sue doti nel possesso palla e nel calciare.

Bianco 5.5 - A dir poco convulsa la sua prestazione, fatica a contrastare i fraseggi dei centrocampisti granata. Dal 48’ Colombatto 6- Entra con molta, forse troppa carica che lo porta a rimediare subito un sacrosanto cartellino giallo.

Buonaiuto 6 - Dai suoi piedi nascono alcune delle occasioni più invitanti per i padroni di casa ma in area non ne approfittano.

Pajac 7 - Quando parte palla al piede sembra inarrestabile, bravo anche a dialogare con i centrocampisti. Da applausi l’assist per Di Carmine. Dal 77’ Terrani sv.

Cerri 6 - Cerca il gol in tutti i modi possibili ed immaginabili, ammonito ingiustamente per una presunta ammonizione.

Di Carmine 6.5 - Riesce a far salire la squadra superando Radunovic alla prima occasione utile.