Le pagelle del Perugia - Rajkovic esordio da incubo, attacco senza idee

Risultato finale: Perugia-Spezia 0-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vicario 5.5 - Alterna cose buone ad altre meno e alla fine deve raccogleire tre palloni in fondo al sacco.

Gyomber 5 - Fatica dietro a tener testa al tridente del Perugia. Causa il rigore nella ripresa.

Rajkovic 4.5 - Più di uno svarione difensivo, soffre Nzola e compagni soprattutto in accelerazione. Esordio da incubo.

Angella 5 - Fa quello che può, ma alla fine finisce per naufragare.

Mazzocchi 5.5 - Nel primo tempo spinta poco incisiva, da rivedere in difesa. Idem nella ripresa.

Falzerano 5.5 - Prestazione non positiva in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta.

Greco 5.5 - A centrocampo dà il suo contributo, ma sono più ombre che luci. (dal 68' Carraro 5.5 - Non lascia il segno.)

Nicolussi Caviglia 5.5 - Inizio promettente, poi va a sprazzi.

Falasco 5.5 - Va subito in difficoltà, si fa ammonire, poi via dopo 45'. (dal 46' Rosi 5.5 - Ci prova, ma dopo il raddoppio molla.)

Melchiorri 5.5 - Prima parte interessante, poi cala fino al cambio. (dal 72' Falcinelli 5.5 - Tenta di segnare, ma senza fortuna.)

Iemmello 5.5 - Finisce ben presto nella rete della difesa dello Spezia.