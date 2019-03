Le pagelle del Perugia - Sadiq croce e delizia, Verre monumentale

Valerio Verre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 6 – Incolpevole sul gol, per il resto sempre attento sui tentativi granata.

Rosi 6 – Si fa notare poco in avanti, ma copre bene dal suo lato.

Sgarbi 6,5 – Si francobolla a Djuric e lo sovrasta costantemente nonostante la stazza del bosniaco. Bravissimo nel leggere in anticipo le situazioni di pericolo.



Gyomber 7 – Prova attenta e senza sbavature del centrale slovacco, assoluto padrone dell’area biancorossa. Decisivo sul 3-1, quando con la sua torre spiana la strada del gol ad Han.

Mazzocchi 6 – Resta bloccato per non prestare al fianco alle accelerazioni di Casasola. Sul gol dell’argentino lascia colpevolmente libera la sua zona di campo.

Falzerano 7,5 – Una costante spina nel fianco per la difesa granata. Sulla sinistra fa il bello e il cattivo tempo, scodellando tanti palloni utili per i compagni. Utilissimo anche in ripiegamento, specialmente nel finale.



Carraro 6 – Si fa sentire a centrocampo, recuperando diversi palloni e non sottraendosi mai alla battaglia.

Dragomir 7 – Il filtrante per Sadiq sul raddoppio biancorosso è da vedere e rivedere. Onnipresente in ogni zona del campo, toccando tanti palloni e macinando chilometri. Esce dal campo stremato. Dall’80’ Kouan sv

Verre 8 – E’ il faro della manovra offensiva, ogni pallone che tocca si trasforma in oro per i compagni. Realizza il vantaggio concludendo alla perfezione un’ottima ripartenza. Monumentale. Dal 91’ Kingsley sv

Sadiq 5,5 – Croce e delizia per mister Nesta. Nel primo tempo fa ammattire la difesa granata, realizzando un gol pazzesco, ma nella ripresa si rende protagonista di una grave leggerezza, lasciando i suoi in dieci, con due gialli in un minuto.

Melchiorri 5,5 – Fa a sportellate con i difensori granata, che non gli concedono mai la conclusione. Dal 67’ Han 7 – Entra e realizza una rete di importanza capitale in un momento di grossa difficoltà per il Perugia.