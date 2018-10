Le pagelle del Perugia - Super Vido non basta, sciocchezza di Gyomber

Salernitana-Perugia 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 5,5 – Poco impegnato il portiere brasiliano, che però ha evidenti responsabilità sul gol di Casasola.

Ngawa 5,5 – Spinge con meno costanza rispetto a Felicioli, pur non concedendo grossi spazi dal suo lato.

Gyomber 4,5 – Macchia una prova tutto sommato sufficiente con un'espulsione evitabile che taglia le gambe ai suoi compagni.

Cremonesi 6 – Puntuale nelle chiusure difensive, tiene a bada un gigante come Djuric senza soffrire particolarmente. Prova qualche sortita offensiva senza fortuna.

Felicioli 6,5 – Ottima prova del terzino biancorosso, che quando preme sull'acceleratore sa far male ai granata. Esce nella ripresa per noie muscolari. Dal 70' Falasco 5,5 – Nel finale soffre molto dal suo lato sulle incursioni di Casasola. Si propone poco.

Kingsley 5,5 – Inizio pimpante del nigeriano, che poi scompare dal campo. Dal 64' Kouan 6 – Entra con un buon piglio, dando vivacità alla manovra.

Verre 5 – Tanto lavoro oscuro del centrocampista romano, non pervenuto in fase di impostazione. Nella ripresa ha una ghiotta chance, ma si fa anticipare da Gigliotti.

Moscati 5 – Da lui ci si aspetta di più, poche giocate di qualità e tante imprecisioni.

Vido 6,5 – Delizia la platea con giocate d'alta scuola, come il filtrante d'esterno per Mustacchio. Nella ripresa colpisce una traversa e realizza con freddezza il rigore del momentaneo pareggio prima di uscire per infortunio. Dal 66' Bianco 6 – Dona sostanza alla mediana nel finale.

Mustacchio 6 – Uno degli ultimi a mollare, corre e lotta su ogni pallone mettendo in difficoltà la difesa granata con la sua mobilità.

Melchiorri 5,5 – Pochi lampi nella partita del numero undici, che prima impegna Micai con la testa e poi si guadagna il penalty del momentaneo pareggio.