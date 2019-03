Le pagelle del Perugia - Verre decisivo, gioia Carraro. Gyomber rischia

Risultato finale: Perugia-Livorno 3-1

Gabriel 6 - Il clean sheet è negato soltanto dalla svista di Gyomber che consegna ai toscani il penalty capitalizzato con freddezza da Gori. Per il resto non è mai sollecitato dal tridente opposto: costretto ad un solo intervento agevole sulla stecca dal limite di Raicevic.

Rosi 6 - Sorveglia il dirimpettaio Porcino blindando la corsia di competenza in contenimento. Qualche indugio di troppo quando accompagna le transizioni biancorosse, ma limita al minimo gli errori e garantisce solidità e attenzione sullla destra, quanto basta per tamponare le iniziative amaranto.

Sgarbi 6,5 - Gioca d'anticipo e stecca di rado la tempistica dell'intervento. Buon lavoro sulle palle alte, resiste agli urti di Raicevic e Dumitru. Il dialogo con il partner Gyomber è proficuo per almeno due terzi di gara.

Gyomber 5 - La prima metà scivola via senza affanni di sorta, eccezion fatta per una deviazione in estirada che per un soffio non beffa Gabriel. L'intesa con Sgarbi sembra ingabbiare il tandem amaranto, ma va in tilt dopo l'ingresso di Gori, che prima lo induce a commettere fallo da rigore, e poi lo fa ammonire con una sterzata secca.

Mazzocchi 6 - Più spigliato in un primo tempo in cui cerca anche la conclusione con il piede debole. Adotta un atteggiamento più prudente quando Carraro prima e Verre poi gonfiano il bottino, indirizzando la contesa su binari ampiamente favorevoli.

Falzerano 7 - Registra un paio di leggerezze in uscita nelle battute iniziali e sale in cattedra alla distanza. Doti che si esaltano con il dilatarsi degli spazi. Chiude in crescendo e abbandona il campo a ridosso del novantesimo, salutato dall'ovazione del Curi. (Dall'88' Ranocchia s.v.).

Carraro 7 - Regia ordinata e priva di sbavature: ricama e dà ritmo alla costruzione dal basso della banda di Nesta. Poco dopo l'intervallo raddoppia con uno stacco imperioso sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina.

Dragomir 6,5 - Abbina sostanza ed estro e interpreta sapientemente la doppia fase. Un'occasione per tempo: nel primo tempo sbatte su Zima con un radente dal centro-sinistra, allo scadere impegna l'estremo difensore con un mancino velenoso su punizione.

Verre 7,5 - Che il destro sia rovente lo s'intuisce sin dalle primissime battute. Inaugura il duello individuale con Zima con due squilli da fuori intercettati dal portiere amaranto, che si fa sorprendere sul tentativo meno mortifero in chiusura di primo tempo. Firma la doppietta personale dagli undici metri una manciata di secondi prima dell'uscita dal campo. (Dal 63' Kingsley 6 - Pochi squilli dopo l'ingresso).

Han 6,5 - Chiara la tendenza a prendersi qualche pausa di troppo che fa infuriare a bordocampo mister Nesta. Le doti nello stretto, però, non si discutono, e regala qualche lampo che mette in crisi la linea amaranto. Nella ripresa prende d'infilata Boben e si procura il penalty capitalizzato da Verre. (Dal 71' Vido 6 - Entra con personalità ma ha poco tempo per mettersi in mostra).

Sadiq 6,5 - Presenza fastidiosa per la linea toscana, anche se in avvio vanifica un paio di ripartenze incespicando sul pallone. Serve l'assist a Verre per il primo timbro del Perugia, anche se è sprecone qualche minuto più tardi con un colpo di testa che finisce a lato di un soffio. Nel complesso, il bilancio è in attivo.