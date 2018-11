Le pagelle del Perugia - Verre faro della manovra, Kingsley incontenibile

Perugia-Crotone 2-1

Valerio Verre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 7 – Salva a più riprese il risultato, risultando miracoloso nel primo tempo sul colpo di testa ravvicinato di Firenze.

Mazzocchi 5,5 – Spinge poco, pur non andando particolarmente in sofferenza dal suo lato. Si guadagna il giallo per un intervento in ritardo su Faraoni.

Gyomber 6 – Lo slovacco è sempre sul pezzo, contro un cliente difficile come Simy. Ingenuo, però, in occasione del rigore, quando interviene in ritardo sul nigeriano.

Cremonesi 6,5 – Il centrale sfodera un'altra prestazione impeccabile, mettendo la museruola agli attaccanti ospiti.

Falasco 6 – Sulla sua corsia Sampirisi e Stoian gli creano più i qualche grattacapo, complice una scarsa copertura di Dragomir. Realizza il gol del 2-1 con una punizione potente, complice una decisiva deviazione di Simy.

Kingsley 7 – Semplicemente incontenibile in spazi aperti. Mette a ferro e fuoco la retroguardia calabrese, svariando su tutto il fronte offensivo. Serve a Verre il pallone del vantaggio. Utile nel finale anche per

Bianco 6,5 – Il capitano detta i tempi con la giusta qualità facendosi sentire anche in fase di interdizione. Dall'82' Moscati sv

Dragomir 5,5 – Tanta corsa, ma poca qualità da parte del rumeno, che tocca diversi palloni ma senza incidere. Nel finale sciupa il pallone del 3-1.

Verre 7 – Sblocca il risultato realizzando un gol pesante. Disegna, inoltre, geometrie, dispensando grandi giocate per i compagni. Dal 90' Mustacchio sv

Melchiorri 6,5 – Tanto movimento e sacrificio, ma sciupa nel primo tempo una ghiotta occasione. Fornisce profondità alla manovra con i suoi movimenti e nel finale è preziosissimo, facendo salire la squadra e sfiorando un eurogol.

Vido 6 – Meno brillante di altre uscite, pur duettando bene con Kingsley e offre qualche spunto interessante. Dal 65' El Yamiq 6 – Utile nel finale a contenere gli assalti ospiti.