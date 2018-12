Le pagelle del Perugia - Verre illude, Kingsley l'uomo in più

Cittadella-Perugia 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 6,5 - Incolpevole sia sul gol di Schenetti che su quello di Branca (tiro deviato a pochi centimetri da lui). Se il Perugia esce dal Tombolato con un punto ha parecchi meriti: compie almeno un paio di parate preziose come quella su Strizzolo nella ripresa.

Mazzocchi 6,5 - Un motorino sulla destra. Più che un terzino, sembra un centrocampista aggiunto.

Gyomber 6 - Dà sicurezza al reparto, complice anche la sua esperienza.

El Yamiq 6 - Non bada allo stile ma è parecchio efficace. Di testa non ce n'è per nessuno.

Ngawa 5,5 - Si oppone con poca cattiveria su Schenetti in occasione dell'1-1: si fa saltare con troppa facilità.

Kingsley 7 - Con Mazzocchi si intende alla perfezione e la catena di destra viaggia che è una meraviglia. Si accentra e si allarga, dando ampiezza alla manovra. Lo 0-1 di Verre nasce dopo una sua bell'apertura ed è bravo a causare anche l'autogol di Camigliano dopo uno spunto sulla fascia. Chiede il cambio per una botta presa (dall'84' Kouan s.v.)

Bordin 6 - Quasi perfetto in fase difensiva, molto impreciso con la palla tra i piedi.

Dragomir 6 - In ombra nel primo tempo, poi al rientro dagli spogliatoi fa un paio di giocate degne del suo talento (dal 76' Moscati s.v.)

Verre 6,5 - Svaria in continuazione, senza dare punti di riferimento e ha il merito di firmare il momentaneo 0-1 del Perugia. Nel finale, però, perde una sanguinosa palla che poi Branca trasforma in rete.

Vido 5,5 - Torna al 'Tombolato' da ex ma non si fa rimpiangere. Si accende un paio di volte ma non incide.

Melchiorri 7 - Mette lo zampino in entrambe le marcature del Perugia. Perfetto l'assist a Verre per il vantaggio iniziale, poi propizia l'autogol di Camigliano (dal 68' Mustacchio 5,5 - Non sembra avere l'atteggiamento giusto. Diversi errori in venti minuti di gioco.)