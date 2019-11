Le pagelle del Perugia - Vicario incontrastabile, Iemmello segna ancora

Risultato finale: Crotone-Perugia 2-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vicario 8 - Partita straordinaria per il classe '96 di proprietà del Cagliari, autore di tantissime parate, molte delle quali piuttosto complicate, che hanno permesso al Perugia di portare a casa i tre punti. Esplode di gioia al 97' quando blocca il colpo di testa di Golemic da distanza ravvicinata.

Rosi 6 - Sente poco la pressione per essere un "ex", tanto che i tifosi avversari lo applaudono in più occasioni. Controlla a dovere gli attacchi degli avversari.

Gyomber 6 - Decisivo in scivolata dopo appena sei minuti sul tentativo di cross di Mustacchio verso Simy.

Falasco 6 - Prestazione sufficiente. Nel finale ha i crampi, ma stringe i denti per non lasciare i suoi in inferiorità numerica.

Mazzocchi 5.5 - L'ex giocatore del Parma si mette poco in luce.

Balic 5.5 - Nel corso della ripresa non va così lontano dalla marcatura personale: gran botta dal limite, pallone di poco alto sopra la traversa.

Carraro 6 - Cerca più volte di servire in verticale gli attaccanti. Al 50' è decisivo nell'allontanare un cross teso di Molina all'indirizzo di Benali che si sarebbe potuto trovare da solo davanti al portiere.

Nicolussi Caviglia 7 - Il classe 2000 di proprietà della Juventus non sbaglia un colpo, mostrando di essere più che pronto per giocare con continuità a questi livelli. (Dal 72' Dragomir s.v.)

Di Chiara 7 - Ad inizio match rischia di concedere un penalty al Crotone, mentre nel secondo tempo mette la firma sul terzo gol biancorosso. Prezioso il suo lavoro in ogni zona del campo.

Buonaiuto 6 - Chiamato in causa per un problema occorso a Falcinelli nel riscaldamento, resta in campo solo 38 minuti: è un guaio muscolare a fermare la sua partita. (Dal 38' Melchiorri 6.5 - Realizza il secondo gol degli umbri. Nel finale alterna senza alcuna sbavatura la fase offensiva con quella difensiva)

Iemmello 6.5 - Continua a segnare, dimostrando di non avere alcuna intenzione di fermarsi. Punta dritto al titolo di capocannoniere: da catanzarese doc, non si fa trovare impreparato nel "derby" col Crotone. (Dal 61' Falzerano 6.5 - Autore dell'assist per il gol di Di Chiara, nel finale innesca assieme a Balic un contropiede che però non porta ad un esito positivo)