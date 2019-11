Le pagelle del Perugia - Vicario non basta, male l'attacco

Risultato finale: Pordenone-Perugia 3-0

Vicario 6.5 - Determinante in più circostanze, non bastano però i suoi prodigi per portare a casa un risultato positivo.

Rosi 6 - Spinge con una discreta continuità anche quando il cronometro lascia poche speranze. Uno degli ultimi a mollare.

Gyomber 5 - Fa a sportellate con Strizzolo ma esce sconfitto dal duello di giornata, sovrastato dall’avversario.

Falasco 5 - In affanno sugli affondi costanti dei centrocampisti avversari.

Di Chiara 5.5 - In difficoltà quando il Pordenone spinge sulla sua corsia di competenza. Non trova lo spazio per attaccare.

Falzerano 5 - Mancano i suoi inserimenti al Perugia. Lo sviluppo del gioco ne risente inevitabilmente.

Balic 5 - Le condizioni del terreno di gioco non esaltano di certo le sue qualità. Non riesce a dar velocità e continuità alla manovra della squadra. Dal 56’ Carraro 5 - Non arriva l’inversione di rotta tanto attesa con il suo ingresso.

Dragomir 5 - Mai nel vivo del gioco, non incide e fa disperare il suo allenatore.

Fernandes 4.5 - Centrocampo e attacco sono tremendamente scollati senza il suo lavoro a cucire sulla trequarti. Mancano rifornimenti importanti per le due punte. Dal 56’ Buonaiuto 5 - Non incide al suo ingresso in campo.

Melchiorri 5 - Nei pochi palloni a disposizione non riesce a determinare alcun vantaggio per la sua squadra. Dal 64’ Falcinelli 5 - Entra a risultato già compromesso ed affonda con i compagni.

Iemmello 5 - Servito poco, non punge e facilita il compito dei difensori avversari.