Le pagelle del Perugia - Vido non perdona, follia del giovane Kingsley

Risultato finale: Perugia-Ascoli 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 7 - Se il Perugia porta a casa i tre punti e anche grazie agli interventi dell'estremo difensore brasiliano, perfetto sulla punizione di Cavion e sul destro dalla distanza di Casarini.

Ngawa 6 - Buona la prestazione dell'ex Avellino, salva nel primo tempo anticipando Ardemagni in area di rigore. Rischia una volta concedendo una punizione evitabile al limite per l'Ascoli.

Cremonesi 6,5 - Comanda la retroguardia del Perugia senza sbavature, dirige l'orchestra con ordine. Vicino alla rete personale con un grande colpo di testa su azione d'angolo.

El Yamiq 6,5 - Ruvido ma efficace, ottima partita per l'ex Genoa che non lascia spazio agli attaccanti dell'Ascoli con interventi decisi e puntuali.

Mazzocchi 6,5 - Soprattutto dopo l'uscita di D'Elia trova spazio per trottare lungo la corsia destra, si lancia spesso in progressione e va vicinissimo al gol con un tiro cross. (Dal 84' Mustacchio sv).

Moscati 6,5 - Nel secondo tempo si prende la briga di impostare l'azione del Perugia, puntuale e preciso nel servizio per i compagni. Insidiosi i suoi calci piazzati.

Verre 6 - Discreta prestazione del mediano del Perugia, distribuisce qualche buon pallone e si dedica alla fase di contenimento del gioco avversario. (Dal 61' Kingsley 4 - Un peccato di gioventù evitabile, entra bene nel match ma dopo meno di sei minuti si prende il rosso diretto per un fallaccio ai danni di Ninkovic lasciando i suoi in dieci uomini).

Dragomir 6 - Esce tra gli applausi del Renato Curi, il giovane centrocampista del Perugia parte timidamente ma cresce alla distanza. Sfiora la rete con un ottimo destro dalla distanza. (Dal 57' Bianco 6 - Mette muscoli nel centrocampo del Perugia, si fa trovare subito pronto).

Falasco 6 - Un ottimo primo tempo per il tornante mancino di Nesta, si abbassa nella seconda frazione coprendo sulle poche avanzate di Kupisz.

Vido 7,5 - Il grande protagonista della sfida, apre la partita da attaccante vero sfruttando una carambola in area di rigore. Ci crede fino in fondo in occasione della seconda rete deviando in scivolata il lancio di Perucchini. Nel Perugia segna soltanto lui.

Melchiorri 6,5 - Una partita di sacrificio per il capitano del Perugia, da un suo destro che termina sul palo nasce la prima rete di Vido. Gli manca soltanto la gioia personale.